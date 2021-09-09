'Hızlı Pasaport' dönemi başladı
İstanbul Havalimanı'nda, yolcular bu haftadan itibaren 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabilecek.
|09 Eylül 2021 22:51
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İGA'nın resmi sosyal medya hesabından 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile ilgili paylaşım yapıldı.
Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda , "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi
📣 #İstanbulHavalimanı'ndaki "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile tanıştınız mı?İGA Istanbul Airport (@igairport) September 9, 2021
18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz. pic.twitter.com/4j4U8jzV4S
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