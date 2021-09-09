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'Hızlı Pasaport' dönemi başladı

İstanbul Havalimanı'nda, yolcular bu haftadan itibaren 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabilecek.
09 Eylül 2021 22:51
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'Hızlı Pasaport' dönemi başladı

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile ilgili paylaşım yapıldı.

Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda , "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi
Memurlar.Net
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