1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Profesör'den 'Gerekli gruplar 3. doz aşılarını olmalı' uyarısı

EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dökmetaş, "Aşılama yoğun bakıma yatış oranlarını azaltıyor, ölüm oranlarını azaltıyor" diyerek, 'gerekli gruplar 3. doz aşılarını olmalı' uyarısında bulundu.
09 Eylül 2021 23:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılanma oranının yüzde 70'in üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Dökmetaş, EKMUD tarafından düzenlenen "II. Türkiye EKMUD HIV Akademisi" için geldiği Edirne'de, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının etkilerinin dünya genelinde hissedilmeye devam ettiğini söyledi.

Aşının hastalıktan korunmada en etkin silah olduğunu anımsatan Dökmetaş, "Hızlı bir şekilde aşılanmamız gerekiyor. Sadece aşı yetmiyor, maske, mesafe ve temizliğe yine dikkat edeceğiz. Maskemizi çıkardığımız kısa süreden sonra yine maskemizi takacağız." dedi.

Dökmetaş, Türkiye'de aşılama çalışmalarının iyi bir şekilde ilerlediğini ancak henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için hızlı bir şekilde toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini anlatan Dökmetaş, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada salgınlardan korunabilmek için aşılama oranlarının yüzde 70'in üzerine çıkması gerektiğini biliyoruz. Bizim ülkemizde belirli bölgelerde bu oranlar yüzde 60-70 ve yüzde 80'lere doğru çıkarken ülke bazında düşündüğümüzde düşük olan alanlarımız var. Özellikle Güneydoğu'daki oranlarımız biraz daha düşük. Ülke bir bütün, Güneydoğu'ya yaz döneminde ailesine tatile giden insanlar büyükşehirlere doğru dönüyor. O aşılanmamış bireylerin tekrar büyükşehirlere gelmesiyle beraber, yeni mutantların da ortaya çıkmasıyla beraber salgının devam edeceği görüşündeyiz. Ne yapıp edip aşılanmalıyız. Aşıyı yapacağız ve gerekli grupların 3. doz aşılarını olması gerekiyor. Çünkü ilk aşılardan neredeyse bir yıl geçti artık o aşıların koruyuculuk oranları gittikçe düşmeye başlıyor."

Prof. Dr. Dökmetaş, aşı olmanın maske ve mesafe kurallarını gevşetmek anlamına gelmediğini ve kurallardan taviz verilmemesi gerektiğini de yineledi.

Rehavete kapılmadan kurallara uyulması ve herkesin aşı olması gerektiğini aktaran Dökmetaş, şöyle devam etti:

"Yani ben aşılandım, her türlü etkinlikte bulunabilirim diyemeyiz. Kapalı alanlara mümkün olduğu kadar girmeyeceğiz, girmek zorundaysak kısa süreli bulunup hemen dışarı çıkmamız gerekiyor. Açık havalarda mümkün olduğu kadar toplantılarımızı yapacağız. Cenazeler, düğünler, asker uğurlamaları ve benzeri etkinliklerden mümkün olduğu kadar bu dönemlerde de kaçınacağız. Az sayıda kişiden oluşan topluluklar oluşturacağız, maske ve mesafeye dikkat edeceğiz. Ama aşılama olmazsa olmaz faktörlerden birisi. Çünkü ne yaparsak yapalım belirli bir anda maskeyi çıkarıyoruz ya da mesafeye uyamayabiliyoruz. Aşılama yoğun bakıma yatış oranlarını azaltıyor, ölüm oranlarını azaltıyor. Bu nedenle tüm dünyanın yaptığı gibi, gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi bizler de var olan aşıları kullanmak zorundayız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis Kovid-19'a yakalandı
09 Eylül 2021 23:57		 Devlet desteğiyle başladı, 45 kişiye ekmek kapısı sağladı
09 Eylül 2021 22:32
Prof. Dr. Aksakal'dan aşı karşıtlarına tepki!
09 Eylül 2021 22:24		 AFAD'dan 7 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
09 Eylül 2021 21:46
Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor
09 Eylül 2021 20:23		 GSB personeli Buse, trafik kazasında yaşamını yitirdi
09 Eylül 2021 20:20
Balıkesir eski Belediye Başkanı Uğur, toprağa verildi
09 Eylül 2021 19:17		 Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kışın sorun teşkil edebilir
09 Eylül 2021 19:14
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
09 Eylül 2021 19:06		 Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi
09 Eylül 2021 15:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:29 - AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi00:13 - ABD, aşıyı tüm federal çalışanlarına zorunlu hale getirecek00:04 - Emekli olurken ödenen yol harcırahı için başvuru yapmak gerekiyor mu?00:04 - Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı00:03 - 10 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis Kovid-19'a yakalandı
23:55 - İbrahim öğretmen, azmiyle herkese örnek oluyor23:27 - Profesör'den 'Gerekli gruplar 3. doz aşılarını olmalı' uyarısı23:20 - İTÜ öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı23:14 - Yangından kurtulmak için kızını 4. kattan boşluğa bıraktı23:10 - Soylu, Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu23:06 - Van'da sağlıkçıların alacağı maaş promosyonu belli oldu
22:51 - İstanbul Havalimanı'nda 'Hızlı Pasaport' dönemi başladı22:49 - Pazar günü İstanbul'da bazı yollar kapatılacak22:34 - 'Hacıbektaş'ın ödeneğine yüzde 60 kesinti' iddiası yalanlandı22:32 - Devlet desteğiyle başladı, 45 kişiye ekmek kapısı sağladı22:26 - İmamoğlu, şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleşti
22:24 - Prof. Dr. Aksakal'dan aşı karşıtlarına tepki!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Emekli olurken ödenen yol harcırahı için başvuru yapmak gerekiyor mu?
10 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
ABD, aşıyı tüm federal çalışanlarına zorunlu hale getirecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 4
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
Magic leap 1
google mapsta bile görünen veli 1
mu da gelir mu da geçer 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 3
philadelphia 1
termon 1
gece uyumayan insan 2
eşofman ve terlik çağı 3
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam