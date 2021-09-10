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Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı

İl milli eğitim müdürlükleri ders saatlerine ilişkin yeni kararlar almaya başladı.
10 Eylül 2021 00:04
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Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı

6 Eylül 2021 tarihi Pazartesi günü itibariyle okullar açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açık tutulmasında kararlı olduklarını açıkladı.

Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, 8 Eylül 2021 tarihi itibariyle il milli eğitim müdürlükleri ders saatlerine ilişkin farklı uygulamaları yürürlüğe koymaya başladı.

Bursa Valiliği tüm resmi eğitim öğretim kurumlarında 1 ders saati için sürenin en az 35 dakika olacak şekilde planlama yapılmasını, öğlen aralarına ait sürelerin mümkün olduğunca uzun tutulmasını istedi.

Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.

Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi

Memurlar.Net - Özel

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