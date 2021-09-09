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AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis Kovid-19'a yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
09 Eylül 2021 23:57
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AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis Kovid-19'a yakalandı

Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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