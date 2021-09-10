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ABD, aşıyı tüm federal çalışanlarına zorunlu hale getirecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm federal çalışanların aşı olmasını zorunlu kılan bir kararnameyi imzalaması bekleniyor. Ülkede 100'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da haftada en az 1 kez Kovid-19 test zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.
10 Eylül 2021 00:13
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ABD, aşıyı tüm federal çalışanlarına zorunlu hale getirecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kovid-19 önlemleri için imzalayacağı kararnamenin detayları basına sızmaya devam ediyor.

Kararname kapsamında, daha önce test seçeneği sunmaksızın tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirileceğini yazan Amerikan basını, Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlerinde kararnamenin diğer detaylarını da paylaştı.

ÇALIŞANLARA AŞI ZORUNLU OLACAK

Buna göre; Biden'ın imzalayacağı kararname ile 100 ve üzeri çalışanı olan tüm kurumlar çalışanlarına aşı ya da haftada en az 1 kez aşı mecburiyeti getirmek zorunda kalacak.

Ayrıca federal kurumlar ile çalışan anlaşmalı firmalar da tüm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirecek. Söz konusu kararnameden, ülke genelinde yaklaşık 100 milyon çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

PARA CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA KALINACAK

Basına konuşan kaynaklar, Biden yönetiminin koyduğu kurallara uymayan şirketlerin işçi başına binlerce dolar para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, belirli istisnalar dışında aşı olmayı reddeden federal çalışanların da işten çıkarılabileceğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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