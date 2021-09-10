AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
|10 Eylül 2021 00:29
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2016 yılında yaşanan bir olayda, 2016/2 KPSS tercihleriyle bir aday Kültür ve Turizm Bakanlığına kütüphaneci olarak yerleşmiştir. Ancak, istihbarat bilgi notu gerekçe gösterilerek atama işlem yapılmamıştır.
Açılan davada ise idare mahkemesi istihbarat bilgi notunu gerekçe göstererek davanın reddine karar vermiştir. davacılar istihbarat bilgi notunu istemelerine rağmen bu talepleri reddedilmiştir. İstinaf mahkemesi de idare mahkemesi kararını onamıştır.
Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kapsamında incelediği dosyada, davacıya hükme esas istihbarat bilgi notunun verilmemesinin silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğuna karar vermiş ve yeniden yargılama kararı vermiştir.
AYM kararı 10 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararı görmek için tıklayınız.
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