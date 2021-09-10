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2 polisin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı. 2 polis memurunun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
10 Eylül 2021 04:17
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2 polisin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı. 2 polis memurunun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Cadde üzerine bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza da polisin 'dur' ihtarına uymayan Onur Gazi G. yönetimindeki 68 FN 108 plakalı otomobilin Valilik kavşağında kırmızı ışıkta durmadan kaçtığı, aracı kovalayan polis otosunun önce Bahabey Caddesi'nden Gazi Caddesi'ne geçmeye çalışan Özgül Ö. yönetimindeki otomobile ardından ise yol kenarında bulunan ağaca çarptığı görülüyor. Devrildikten sonra polis otosu bir süre sürükleniyor.

Kazanın ardından o sırada caddede bulunan vatandaşların yaşadığı korku ve panik kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Devrilen polis otosuna koşan vatandaşların polislerin durumunu kontrol ettiği anlar kameralarca anbean kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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