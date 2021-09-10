Denktaş'ın anıtı Mehmetçik'e emanet
|10 Eylül 2021 06:15
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KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Lefkoşa'da Mustafa Akıncı'ya yakınlığı ile bilinen Belediye Başkanı'nın harap halde bıraktığı KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarı ile ilgili tartışmalara son noktası konuldu. Türkiye'nin de desteği ile anıt mezar kısa sürede bitirilecek. Mehmetçik anıt mezarda Denktaş için 24 saat saygı nöbeti tutacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na katıldı.
Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için çok oyunlar oynandığını belirten Tatar,
'Bizler bütün bunlara direndik. Direnmeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim arkamızda
84 milyonluk güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Biz yalnız değiliz. Bizim arkamızda
bizim anavatanımız, bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti
var.' dedi.
İLK KAZMA 3 YIL SONRA
Denktaş 12 Ocak 2012'de vefat etmiş, 17 Ocak'ta devlet töreniyle Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na defnedilmişti. Burada bir anıt mezar kurulması kararlaştırılmıştı. Ancak anıt mezarın tamamlanması tam bir yılan hikayesine döndü. Bakanlar Kurulu'ndan çıkan anıt mezar kararına rağmen, ilk kazma 3 yıl sonra, 15 Kasım 2016 yılında vuruldu. Anıt mezarın temeli, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Türkiye'den dönemin Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in da katıldığı bir törenle atıldı. Proje önce hükümet, sonra belediyeler aracılığıyla yürütülmek istendi ama olmadı.
OĞLU DA BİTİREMEDİ
2012'den bugüne kadar 8 hükümet değişti. Daha da ilginci Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da bu süreçte Maliye Bakanlığı yaptı. Ancak projenin bir bölümü tamamlansa da tamamen bitirilemedi, Denktaş'ın eşyalarının sergileneceği müze hayata geçirilemedi. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı görevi yürüten Mustafa Akıncı da projenin bitirilmesi için hiçbir girişimde bulunmadı. Anıt mezarın yer aldığı parkın temizlik ve peysajı hep ihmal edildi.
HER YERİ OT BASTI
Akıncı'nın yakın adamı olan Lefkoşa Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da parkı
kaderine terk etti. Rutin temizlik işlerinin bile yapılmadığı, yabani otların
bastığı, molozların döküldüğü park, sokak hayvanlarına ve alkoliklere mesken
oldu. Konu son günlerde KKTC'nin gündemi oldu. Ailesi, projenin tamamlanması,
aksi durumda durumunda Rauf Denktaş'ın naaşının aile kabristanlığına nakledilmesini
istedi. Bu çağrı üzerine harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da talimatıyla
konu KKTC Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırıldı, toplantıda önemli
kararlar alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gençlerle Söyleşi/Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi' programına katıldı.
KKTC'nin, büyük Türkiye Cumhuriyeti'yle bir bütün haline geldiğini ifade eden Ersin Tatar, 'Biz Kıbrıs olarak siyaset icabı ayrı bir devlet, ayrı bir cumhuriyetiz çünkü dünya hukuku bunu gerektiriyor. Biz kendimizi Türkiye'den hiçbir zaman ayrı görmedik. KKTC'yi güçlendirmek için de Türkiye'nin her anlamda desteğini alıyoruz. Türkiye'yle biriz, beraberiz. Bizler aynı milletin evlatlarıyız.' dedi.
MEHMETÇİK GÖREVE
Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre projenin müze birimi ve peyzaj çalışmaları gerekirse Türkiye'den de destek alınarak en kısa sürede tamamlanacak. Konu KKTC Meclisi'ne de taşınacak. Anıt mezarın bulunduğu alan da askeri bölge ilan edilerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilecek. Devir işlemleri tamamlandıktan son KKTC'deki Mehmetçikler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Anıt Mezarı'nda güvenliği sağlayarak 24 saat saygı nöbeti tutacak.
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