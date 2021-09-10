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500 bin imza ile kanun teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'nin ilk aylarını işaret ettiği yeni anayasada sona gelinirken, Cumhur İttifakı ortakları ekimde yeni anayasa görüşmelerine başlayacak. Taslağa göre, 500 bin imzayı bulan vatandaşlar, Meclis'e kanun teklifi sunabilecek. Anayasada ilk 4 madde korunacak ancak dili düzeltilecek. Kapsayıcı bir "Başlangıç" yazılacak, "Türk milleti" kavramı, "Her ferdin asli unsuru olduğu bir Türk milleti" şeklinde tanımlanacak.
10 Eylül 2021 06:40
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500 bin imza ile kanun teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'nin ilk aylarını işaret ettiği yeni anayasada sona gelindi. Anayasa Bilim Kurulu, yeni anayasa çalışmalarında son düzlüğe girerken, takvim de netleşmeye başladı. Kurul'un, yeni anayasa taslağını önümüzdeki günlerde tamamlaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması bekleniyor. Alınan bilgilere göre, Cumhur İttifakı liderlerinin belirleyeceği AK Parti ve MHP'den oluşan yeni anayasa komisyonu önümüzdeki ay çalışmalara başlayacak. Komisyon, Anayasa Bilim Kurulu ve MHP'nin hazırladığı taslakları, Cumhur İttifakı'nın ortak taslağına dönüştürecek.

VATANDAŞA ANLATILACAK

Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa taslağı ocak ya da şubat ayında kamuoyuna açıklanacak. Ardından da yeni anayasa, nisan ya da mayıs ayıyla birlikte Anadolu'da toplantılarla vatandaşa anlatılacak. Büyük oranda tamamlanan Bilim Kurulu'nun yeni anayasa taslağında, halka Meclis'e kanun teklifi sunma imkanı getiriliyordu. Yapılan toplantılarda, vatandaşın söz konusu kanun teklifini verebilmesi için 500 bin imza şartı getirilmesi seçeneği üzerinde durulduğu öğrenildi. Yani 500 bin imzaya ulaşan vatandaşlar, kanun teklifi sunabilecek.

KAPSAYICI ANAYASA

Yeni anayasada, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yasalar arasındaki belirsizlik giderilecek. Yine milletvekilleri, yazılı soruya ek olarak bakanlara sözlü soru da sorubilecek. Anayasa taslağının "Başlangıç" bölümü yeniden yazılacak. Kapsayıcı bir "Başlangıç" yazılacağı belirtilirken, etnisiteden arındırılacağı, "Türk milleti" kavramının, "her ferdin asli unsuru olduğu bir Türk milleti" diye tanımlanacağı aktarılıyor. Yine vatandaşın tanımında da daha kapsayıcı hükümlerin getirileceği vurgulanırken, özellikle 1982 Anayasası'ndaki dışlayıcı ifadelerin çıkarılacağı dile getiriliyor.

KIRMIZI ÇİZGİLER KORUNACAK

Kırmızı çizgi olan anayasanın ilk 4 maddesinin esasları korunacak. Ancak söz konusu maddelerin diliyle ilgili bazı düzeltmeler yapılarak yeniden yazılacak. "Devletin dili Türkçe'dir" ifadesi yerine "Devletin resmi dili Türkçe'dir" denilebileceği, yine "insan haklarına saygılı" ifadesinin yerine de "insan haklarına dayanan" denilebileceği belirtiliyor.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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