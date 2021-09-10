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Nevşehir İl Özel İdaresi, Cumhuriyet'in haberini yalanladı

Nevşehir İl Özel İdaresi; Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan "Nevşehir İl Özel İdaresi, Hacıbektaş'a gönderilen 5 milyonluk ödeneğin yüzde 60'ını kesti" başlıklı haberi yaptığı yazılı basın açıklamasıyla yalanladı.
10 Eylül 2021 06:54
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Nevşehir İl Özel İdaresi, Cumhuriyet'in haberini yalanladı

Nevşehir İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada; "Hacıbektaş ilçemize gönderilen ödeneğin kesintiye uğraması mümkün olmayıp iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklama şu şekilde:

"09 Eylül 2021 tarihinde bazı basın yayın organlarında çıkan "Hacıbektaş'ın ödeneğine yüzde 60 kesinti" başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.

2021 yılı, UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız genelgesi ile Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin hakka yürüyüşünün 750. yıl dönümü nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ilan edilmiştir.

Bu nedenle Hacıbektaş'ın ülkemiz inanç ve kültür turizmi açısından önemli merkezlerinden birisi olması nedeniyle ulaşım alt yapısının iyileştirilmesi, turistik yolların standartlarının artırılması ve bölge turizminin gelişmesine katkı sağlaması amacı ile İl Özel İdaremizce 25.03.2021 tarih ve 3230 sayılı yazıları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Ödeneğin Hacıbektaş hizmetlerinde kullanılması için İl Genel Meclisi 02.08.2021 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar almıştır.

Bu kapsamda çalışmalar ivedilikle başlatılarak Hacıbektaş Belediyesi imar yollarında 1. ve 2. kat asfalt kaplama ve yol çizgi boyası uygulamaları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bedeli ise talep edilen 5 milyon liranın da üzerinde bir rakama ulaşmış ve çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımızca uzun yıllardır bakımsız ve ziyarete uygun olmayan Kadıncık Ana Evi'nin restorasyon ile çevre düzenlenmesi çalışmaları tamamlanarak vatandaşlarımızın ziyaretine açılmış olup, Bektaş Efendi Türbesi restorasyon çalışmaları ise sürdürülmektedir.

Yine İl Özel İdaremizce Hacı Bektaş Veli Külliyesinde ışıklandırma çalışmaları, Dedebağ'da bulunan Arıcı Baba Türbesinde restorasyon çalışmaları sürdürülmekte olup, Hacıbektaş Kadıncık Ana Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifine ise bina tahsisi, tadilatı ve mutfak yapımı gibi çeşitli konularda destek sağlanmıştır.

2021 Hacı Bektaş Veli Anma Yılı etkinlikleri kapsamında Ekim ayı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yapılacak olan Gençlik Kampı konularındaki çalışmalar da süratle devam etmektedir.

Bu hususlardan da anlaşılacağı üzere Hacıbektaş ilçemize gönderilen ödeneğin kesintiye uğraması mümkün olmayıp iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALP KÖRÜKCÜ

Sabah
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