Şilan Topal'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
|10 Eylül 2021 07:05
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Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanmıştı. İddiaya göre, bir çocuk annesi Şilan Topal (22) ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına gelmişti.
Mithat Topal geldiği araçtan inerek Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirmişti. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaşmıştı. Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirmişti.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis kaçırılan Şilan Topal ve Mithat Topal'ı Gaziosmanpaşa'da bir adreste buldu. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ayrılan Şilan Topal, polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Emniyet çıkışında konuşan Topal, şüphelinin gerekli cezayı almasını istediğini belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Yunus Emre KAVAK
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