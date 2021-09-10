İlk dört maddenin dili düzeltilecek
|10 Eylül 2021 07:01
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AK Parti kurmaylarının da yer aldığı Anayasa Bilim Kurulu tarafından üzerinde çalışılan yeni anayasa çalışmalarında önemli bir süreç başlıyor. Edinilen bilgilere göre, Anayasa Bilim Kurulu önümüzdeki ay MHP'den bir heyetle görüşmelere başlayacak. Anayasa Bilim Kurulu, MHP heyeti ile yapacağı istişarelerde anayasa ile ilgili kritik başlıkları ele alacak. Bu kapsamda, öncelikli başlıklardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçimi olacak. MHP'nin hazırladığı taslakta Cumhurbaşkanı ile birlikte 2 yardımcısının da halk tarafından seçilmesi öneriliyordu. Anayasa Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı taslakta, MHP'nin söz konusu önerisinin yer aldığı belirtilirken, kaynaklar, "Bunu geçmişte tartıştık zaten. 'Bizim sisteme uymayacağını' söyledik. Cumhurbaşkanı makamının boşalması halinde vekilinin sadece 45 gün vekalet edeceğini ve seçime gideceği esasını belirledik. Bu bizim kurduğumuz sisteme de uymuyor. MHP bunu 'Üzerinde tartışılsın' diye getirdi. Üzerinde tartışacağız" dedi.
"REFERANDUM YOK"
MHP ile yapılacak çalışmaların ardından Cumhur İttifakı'nın anayasa metni ocak ya da şubat ayında halka takdim edilecek. Yeni anayasanın diğer partilere sunulmayacağını aktaran kaynaklar "Referanduma gidilmeyecek, şu anda zaten Meclis'te o imkan yok. Anayasa, halkla paylaşılacak. 'Yeni anayasamız budur' denilecek. Nisan ya mayıs aylarında da Anadolu'da toplantılarına başlanır. Yerelde de tartışılır. 2023 seçimine giderken, bu Cumhur İttifakı'nın anayasası olur. Seçim taahhüdü olarak sunulur" değerlendirmesini yaptı.
500 BİN İMZA
Öte yandan, Bilim Kurulunun üzerinde çalıştığı yeni anayasayla ilgili önemli detaylara da ulaşıldı. Hazırlanan taslakta halka, Meclis'e kanun teklifi sunma imkanı getirilmesi yer alıyordu. Edinilen bilgilere göre, yapılan son toplantılarda, 500 bin imza sayısını bulan vatandaşların Meclis'e kanun teklifi sunması üzerinde duruldu.
"KIRMIZI ÇİZGİLER KORUNUYOR"
Yine, devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentini belirleyen anayasanın ilk maddeleri de muhafaza edilecek, ancak diliyle ilgili bazı düzenlemeler yapılacak. Kaynaklar "Yeniden yazımı olacak. Mesela 'Devletin dili Türkçedir' diyor. Hatalı bir yazım. 'Devletin resmi dili Türkçedir' demek lazım. Yine 'İnsan haklarına saygılı' diyor. Yetersiz bir ifadedir bu. 'İnsan haklarına dayanan' demek gerekiyor. Kırmızı çizgiler korunuyor" ifadelerini kullandı.
'KAPSAMLI TÜRK MİLLETİ KAVRAMI'
Yeni anayasa metninde yer alacak olan 'Başlangıç Bölümü'nün ayrıntıları da belli olmaya başladı. Kapsayıcı bir başlangıç metninin yazıldığına vurgu yapan kaynaklar, anayasanın etnisiteden arındırılacağının altını çizdi. Yeni anayasada, 'Türk milleti' kavramı 'Her ferdin asli unsuru olduğu bir Türk milleti' diye tanımlanacak. Özellikle 1982 Anayasasındaki dışlayıcı ifadelerin çıkarılacağını aktaran kaynaklar "Vatandaşın tanımında daha kapsayıcı hükümler getirilecek" diye konuştu.
EBRU KARATOSUN
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