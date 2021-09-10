1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da otomobil köprüden aşağı düştü 2 ölü 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde köprüden aşağı düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
10 Eylül 2021 07:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ŞANLIURFA-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada; Siverek'e doğru seyir halinde bulunan Mehmet Emin Yalçın hakimiyetindeki 06 AY 8309 plakalı otomobil, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Üstüntaş Mahallesi yakınlarında köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü Mehmet Emin Yalçın ve Şeyhmus Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Berat Y. ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bir kişinin araçtan 50 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Hayatını kaybeden diğer kişinin cenazesi ise otomobilin altında kaldı. Olay yerine çağrılan çekici ile çekilen otomobilin altında kalan talihsiz adamın cesedi çıkarıldı. Olay incelemesi sonrası hayatını kaybedenlerin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'da polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı
10 Eylül 2021 09:28		 Pandemide mutluluğu midede aradık
10 Eylül 2021 08:14
'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti: Bir gün sonra evinde ölü bulundu
10 Eylül 2021 08:02		 Şilan Topal'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
10 Eylül 2021 07:05
Yangından kurtulmak için kızını 4. kattan boşluğa bıraktı
09 Eylül 2021 23:14		 3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında vefat etti
09 Eylül 2021 22:09
Kiraladıkları daireyi dershaneye çevirip eğitim vermişler
09 Eylül 2021 20:22		 Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü
09 Eylül 2021 19:34
Engellileri darbeden sanık: Büyük bir terbiyesizlik yapmışım
09 Eylül 2021 19:29		 Banka kredi vermedi, metal duba ile ATM'ye saldırdı
09 Eylül 2021 18:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:26 - Ankara'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltı alındı09:24 - 'Cumhurbaşkanı adaylığı CHP liderinin hakkıdır, aday olmaması şaşırtıcı olur'09:15 - Bolu'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı09:06 - MLKP terör örgütüne operasyon: 23 şüpheli gözaltına alındı09:05 - Üniversite öğrencileri 'İlk Ders Turşu' etkinliğinde 1.5 tonluk kavanoza turşu kurdu08:57 - Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı
08:50 - CHP, Özcan kararını 4 ay içinde verecek08:45 - 3. doz aşı ne zaman başlayacak? İşte 'hatırlatma' dozu planı08:35 - Servis sorunu büyüyor! Özeller parayı kesiyor08:31 - Artık Samsung'da cep telefonunu Tekirdağ'daki tesisinde üretecek08:25 - Belediyeden skandal tören: Türk kadınını zincire vurdular08:23 - AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
08:17 - Kanser hastasına kredi verilmiyor08:14 - Pandemide mutluluğu midede aradık08:11 - AYM Başkanı'ndan mahkemelere uyarı08:02 - 'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti: Bir gün sonra evinde ölü bulundu07:49 - Esnafa destekte dev rakam: 83 milyarlık destek ödemesi
07:46 - Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
İlk dört maddenin dili düzeltilecek
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Soylu, Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Emekli olurken ödenen yol harcırahı için başvuru yapmak gerekiyor mu?
500 bin imza ile kanun teklifi
Erdoğan ABD'ye gidiyor: Biden sonrası ilk ziyaret
Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece uyumayan insan 2
Varyantları takipte zorlanmak 1
cif 1
dilekçe 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
whatsapp grupları 3
philadelphia 1
google mapsta bile görünen veli 1
markette bugün 1
İlk entry adabı 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam