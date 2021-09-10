Aranan FETÖ'cü Erzurum'da evindeki gizli bölmede yakalandı

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda terör faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen R.E., U.N., M.A.K. ve O.Ç.'nin yakalanması için adli makamlardan alınan izinle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanmamak için gizli bölme yapmış

Gözaltına alınan şüphelilerden U.N., herhangi bir aramada yakalanmamak için daha önceden hazırladığı gizli bölmede saklanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Operasyonda 2 adet tabanca, 17 adet cep telefonu, şüphelilere ait sahte kimlikler, çok sayıda flaş bellek, sim kart ve harddisk gibi dijitaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.