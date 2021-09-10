Aranan FETÖ'cü Erzurum'da evindeki gizli bölmede yakalandı
|10 Eylül 2021 07:30
|+Aa- Yazdır
ERZURUM Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda terör faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen R.E., U.N., M.A.K. ve O.Ç.'nin yakalanması için adli makamlardan alınan izinle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanmamak için gizli bölme yapmış
Gözaltına alınan şüphelilerden U.N., herhangi bir aramada yakalanmamak için daha önceden hazırladığı gizli bölmede saklanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Operasyonda 2 adet tabanca, 17 adet cep telefonu, şüphelilere ait sahte kimlikler, çok sayıda flaş bellek, sim kart ve harddisk gibi dijitaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltı alındı
10 Eylül 2021 09:26
|MLKP terör örgütüne operasyon: 23 şüpheli gözaltına alındı
10 Eylül 2021 09:06
|Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
09 Eylül 2021 20:29
|Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 18:33
|4 yıldır firari olan hakim çift yakalandı
09 Eylül 2021 18:17
|Mahkeme, AİHM'nin Şahin Alpay hakkındaki kararının çevirisini istedi
09 Eylül 2021 16:20
|Eskişehir'de yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı
09 Eylül 2021 16:05
|Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 15:56
|3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 11:48
|Başsavcılık, PKK'nın lojistik sorumlusunun tahliyesine itiraz etti
09 Eylül 2021 11:23