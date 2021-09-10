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İstanbul Kadıköy'deki bir sahafta 115 yıllık aşı kartı bulundu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte insanların hayatına 'karantina, pandemi ve aşılama' gibi terimler girdi. 'Aşılama ve aşı kartı' gibi terimler de salgın sürecinde en çok konuşulan terimlerin başında gelirken 1900'lerde Osmanlı döneminden günümüze gelen çiçek aşısı vesikası tarihin tekerrür ettiğinin en büyük delili oldu. İstanbul Kadıköy'de bir sahafta bulunan tarihi aşı vesikası tarihin tekerrürünü gözler önüne serdi.
10 Eylül 2021 07:10
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İstanbul Kadıköy'deki bir sahafta 115 yıllık aşı kartı bulundu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için aşılamanın öneminin vurgulandığı günümüzde aşı olan vatandaşlara verilen aşı kartının bir benzerinin 1900'lerde de verildiğinin ortaya çıkması tarihin tekerrür ettiğini gösterdi. 1906 yılında çiçek aşısının 3. dozunu olan boyacı Nikola'nın oğlu Konstantin isimli Osmanlı vatandaşına verilen aşı vesikası tarihin farklı zamanlarında benzer salgınların yaşandığı ve aşılamada aynı önlemlerin alındığını gözler önüne serdi.

Vesikanın sahibi olan ve İstanbul Kadıköy'de sahaflık yapan Bahtiyar İstekli, "Bu aşı belgesi uzun zamandır bende bir kenarda duruyordu. Bizim tarihimizde çok yoğun olarak pandemik hastalıklar görülmüştür. Bunlarla ilgili çeşitli tedbirler alınmıştır, aşılama da bunlardan birisidir. Bu elimde bulunan bu belge çiçek açısından sonra verilmiş bir belge olup 1906 tarihlidir. İstanbul'da yaşayan boyacı Nikola'nın oğlu Konstantin'e verilmiş ve yaptırdığı 3. dozu gösteren bir aşı belgesidir. O dönemde Osmanlı'da nüfus çok önemli. İmparatorluğun nüfusu Avrupa ve Rusya ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük seviyededir. Bu sebeple nüfusunu korumak ve geliştirmek için imparatorluk çeşitli tedbirler almıştır. Bu tedbirlerin başında da pandemik hastalıklara karşı aşılama gelmektedir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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