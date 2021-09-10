İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı

Günlerdir İstanbul etkili olması beklenen yağmur sabahın erken saatlerinden kendini göstermeye başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı duyuruların ardından Megakentin ana arterlerinde etkili oldu.

Gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Çanakkale ve Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD DA UYARDI

Meteoroloji'den alınan bilgileri paylaşan AFAD da vatandaşlara sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.