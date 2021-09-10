MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde

6 Eylül Pazartesi başlayan yüz yüze eğitimde bugün birinci hafta tamamlanıyor. Öte yandan koronavirüs salgını da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda gerekli tedbirleri aldı. Ancak velilerin bazı konularda kafaları hala karışık. Özellikle sınıfta pozitif vaka olması ya da öğretmenlerin sempton göstermesi halinde okullarda hangi uygulamaların hayata geçeği konusunda birçok soru işareti var. MEB de okullarda Kovid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. İşte 10 soruda okullarda Kovid-19 rehberi ve genelgeye göre okullarda dikkat edilmesi gereken noktalar ve kurallar...

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim yılına ilişkin genelgelerinin ardından MEB okullarda Kovid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. İşte 10 soruda okullarda Kovid-19 rehberi:

1-Sınıfta bir öğrencimizde pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur. Okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Teneffüs saati diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

2-Sınıftan bir öğrencide pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde başka öğrencide 38 derece üzeri ateş çıkarsa ne yapmalıyız?

Ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

3-Bu öğrencinin sınıfındaki diğer öğrencilerin durumu ne olur?

Aynı sınıfta 10 gün içinde 2'nci kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Vaka pozitif çıkmazsa diğer öğrenciler okula devam eder.

Sınıfta peş peşe iki öğrencide pozitif sonuç çıkarsa ne yapmalıyız?

Sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.

ÖĞRETMENDE ÇIKARSA NE OLACAK?

4- O 10 gün içinde bu sınıfta ders veren öğretmende de pozitif vaka çıkarsa ne yapmalıyız ?

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Temaslı öğretmenlerin ise okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

5-Sınıfta ders veren öğretmende Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder.

6-Öğretmen veya öğrencinin ailesinde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır ve okula devam etmez. Öğrenci uzaktan eğitime devam eder.

OKUL ÖNCESİNDE UYGULAMA NASIL?

7-Ana sınıfında okuyan bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Edinilen son dakika bilgisine göre ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

8-Temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?

Öğretmen ve öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

9-Yakın temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?

Aynı sınıfta eş zamanlı, yani 10 gün içerisinde, birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

10-Pozitif olup evde olan öğrenciler devamsız sayılacak mı?

Hayır. Bu öğrenciler mazeretli kabul edilecek. Ancak derslerinin EBA TV ve canlı sınıf uygulamalarından takip edilmesi sağlanacak.

CEYDA KARAASLAN