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Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'nda İBB'ye ait olan arazide yer alan lojmanı için hiçbir masraftan kaçınmadı. Kentteki birçok projede ödenek yokluğundan dem vurup Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yol yapımı için 'Bütçe yok' diyen İmamoğlu, söz konusu kendi lojmanı olunca belediyenin imkanlarını seferber etti.
10 Eylül 2021 07:46
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Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, SABAH'ın geçen ay tadilatını duyurduğu Rumeli Hisarı'nda şehitlik arazisi üzerine yapılan saray gibi lojmana yerleştiği iddia edildi. Kentteki pekçok projede ödenek yokluğundan dem vuran İmamoğlu, burası hiçbir masraftan kaçınmadı. Naif Baba Rumeli Hisarı Şehitlik Dergahı ve Naif Baba Tekkesi'nin arazisi Robert Koleji'nden Bedrettin Dalan döneminde İBB'ye geçmişti.

ŞEHİTLİK BÖLGESİNDE LOJMAN

Ağustos sonlarında boğaz manzaralı lojmana yerleşmeye başladığı kaydedilen İmamoğlu'nun şehitlik arazisinde lüks hayatı yaşaması büyük tepki topladı. Lojmana yerleşen CHP'li başkanın şahsi aracı da dün sabah lojmanda park halindeyken görüntülenirken, arazi çevresindeki hazırlıklar da tam gaz devam etti. Lojmana giden yollar yepyeni asfaltla kaplandı, çevredeki usülsüz yapı ve iş yerleri İBB zabıtaları tarafından tıraşlanmaya başladı. İmamoğlu'nun taşınmasına yönelik eleştirilerde bulunan gazeteci Tolga Saçıkara, "Bunu gazeteci ve tarihçiler olarak doğru görmüyoruz. Çünkü burası şehitliğe ait bir yer. Hemen yan tarafında Nafi Baba şehitliği var. Bunu daha önceki belediye başkanları yapmadı. Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YAŞADIĞI YERDE EKSİK OLSUN İSTEMİYOR

Mahallede yaşayan vatandaşlar da birkaç haftadır süren hazırlıklar için, "Yollar tamamlandı. İş yerlerine çeki düzen getiriliyor. Demek ki başkan yaşadığı yerde eksik olsun istemiyor. Zaten birkaç haftadır arazide hareketlilik vardı. Çevrede özel güvenlikler de dolaşmaya başladı artık" diye konuştu. İmamoğlu tartışmalara konu olan lojmanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.

İBB UHDESİNDE YAPILDI

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu içindeki Şehitlik Dergahı arazisinde bulunan Nafi Baba Tekkesi, 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın bütçesiyle "Nafi Baba Tekke Koruma Projesi" kapsamında yeniden inşa edildi. Özel olarak ayrılan fon ile inşası Aralık 2015'te tamamlanan tekke, 'Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tarih, Kültürel Miras ve Arşiv Merkezi' olarak kullanılıyordu. Şehitlik Mezarlığı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uhdesinde yapıldı.

ŞÜHEDA KUYUSU...

Şehitlik mezarlığı aynı zamanda Şuheda Kuyusu olarak da biliniyor. Şüheda Kuyusu, İstanbul'un fethi sırasında Rumelihisarı'nda hayatını kaybeden şehitlerin toplu olarak gömülü bulundukları bir toplu mezar.

Osmanlı'nın ilk toplu şehitliği olarak biliniyor. 1451'de Sultan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emri ile Osmanlı ordusunun öncü kuvvetlerinden, akıncılarından, serdengeçtilerinden bir grup Osmanlı askeri, Rumelihisarı'nın inşasına paralel olarak Bizans'ın içlerine doğru ilerlerken askerlerin bir kısmı Rumelihisarı'nın hemen üst bölgesinde şehit düşerek, topluca bir kuyuya defnedildi. Bu kuyuya Şüheda Kuyusu adı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra Bedrettin Dalan döneminde mülkiyeti İBB'ye geçen bu yeri lüks malzemeler kullanarak başkanlık konutuna çevirmeye başladı. Bu kapsamda dergah bahçedeki 160 yıllık ceviz ağacı da kesilerek yerine kış bahçesi yapıldı.

BARIŞ SAVAŞ

Sabah
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