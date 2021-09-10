Esnafa destekte dev rakam: 83 milyarlık destek ödemesi

Hükümet, salgınla mücadelede ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa dört koldan sahip çıktı. Hibe desteği kapsamında esnafa hibe, gelir kaybı, kira desteği verildi. 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi.

İşte dünyayı kasıp kavuran pandemiye rağmen Türkiye ekonomisini ayakta tutan destek ödemeleri ve hibe programlarına ilişkni ortaya çıkan önemli veriler...

1 MİLYON 163 BİN ESNAFA DESTEK ÖDEMESİ

Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibarıyla 74 milyar liraya ulaştı. Gelir kaybı desteği kapsamında Aralık 2020'den önce vergi mükellefi ve NACE kodlarında olan esnafa bin lira tutarında destek verildi.

KİRA DESTEĞİNDE REKOR RAKAMLAR

Aynı kapsamda işyerleri kira olan ticaret erbabına da büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olmak üzere kira desteği sağlandı. Gelir kaybı desteği kapsamında 1 milyon 78 bin esnafın başvurusu onaylanırken, 4 milyar 285 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Kira desteği kapsamında da 171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira ödeme yapıldı.

1 MİLYON 292 BİN ESNAFA HİBE

Tam kapanmadaki zararların telafisi için faaliyet kodları açısından iki grup halinde 3 ve 5 bin lira olmak üzere hibe desteği sağlandı. Hibe desteklerinden 17 Mayıs'tan önce gelir vergisi mükellefi olan esnaf ile gerçek kişi tacirler esas faaliyet konuları üzerinden faydalandı. Başvurular 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Türkiye genelinde, 1 milyon 75 bin kişiye (3'er bin lira) toplam 3 milyar 224 milyon lira, 217 bin esnafa da (5 bin lira) 1 milyar 86 milyon lira ödeme yapıldı.

Sağlanan hibe desteği kapsamında 1 milyon 292 bin esnafa yapılan ödeme tutarı 4 milyon 310 milyonu geçti.

YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ

Esnafa kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle veya doğrudan Halkbank tarafından yüzde 50, yüzde 100 faiz indirimli krediler kullandırıldı. Geçen yıl 1 milyon 162 bin esnafa toplamda 67.5 milyar lira, bu yıl da 1 milyon 163 bin esnafa yaklaşık 74 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı. Geçen yıl iki defa bu yıl da 1 kez olmak üzere 3 kez kredi taksiti ertelendi ve TESKOMB tarafından 2 defa taksit yapılandırma hayata geçirildi.

8.226 İŞLETMEYE CİRO KAYBI DESTEĞİ

SALGINDA faaliyetleri kısıtlanan yiyecek, içecek sektöründeki işletmelere ciro kaybı desteği yürürlüğe girdi. Şubatta 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun azalan tutarının yüzde 3'ünün verilmesi öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı'ndan 225 milyon lira ödenek aktarıldı. 40 bin işletmenin ciro kaybı meblağı 212 milyon 352 bin lira olarak hesaplandı.

Gelir İdaresi'nce belirlenen listeden de 15 bin 339 işletmeye toplam 145 milyon 235 bin lira ödeme yapılması planlandı.

HAZAL ATEŞ