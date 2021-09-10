AYM Başkanı'ndan mahkemelere uyarı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, yüksek mahkemenin verdiği ihlal kararlarını uygulama konusunda "Bazı davalarda, kararları ihlale yol açan derece mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi'nin yargılamanın yeniden yapılması ve ihlalin giderilmesi yönündeki kararlarının gereğini yerine getirme konusunda isteksiz davranmıştır.
|10 Eylül 2021 08:11
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Derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulama konusundaki isteksizliği ve direnci yeni bireysel başvurulara yol açmıştır" uyarısında bulundu.
'AYM kararları bağlayıcıdır'
Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) bünyesinde Anayasa Mahkemesi'nce dokuzuncusu düzenlenen Yaz Okulu programı Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bu yıl da video konferans yöntemiyle yapıldı. 28 ülkenin anayasa mahkemesi ve kurumlarından temsilcilerin katıldığı programın açılışında konuşan Arslan, bu seneki yaz okulunda yüksek mahkeme kararlarının icra edilmesi konusunda tecrübe paylaşımında ve fikir alışverişinde bulunulacağını söyledi.
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