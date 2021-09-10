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CHP, Özcan kararını 4 ay içinde verecek

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, MYK tarafından "uyarılması" talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 4 ay içerisinde karar verecek. Bolu Belediye Başkanı savunmasını sözlü olarak kendisi yapacak.
10 Eylül 2021 08:50
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CHP, Özcan kararını 4 ay içinde verecek

Milliyet'ten Mehtap GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP yetkilileri, Özcan hakkında yürütülecek süreç hakkında Milliyet'e şu bilgileri verdi:

"Bize MYK'nın sevk yazısı gelecek. Geldikten sonra biz kendisine tebligat çıkartacağız. 15 gün süre tanımak zorundayız. Ortalama bir aya çıkartıyoruz. Ancak bu Tanju Özcan'a özel bir şey değil. Çağırıyoruz, gelin sizin beyanınızı alacağız, geliyor beyan veriyor. Biz 4 ay içinde karar vermek zorundayız. İlk oturumda belki eksik görürüz, isteyeceğimiz bir şey olabilir. Eksik varsa ikinci oturum veririz. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum ki bize yazı gelir. Ondan sonra tebligatı çıkartır, ona göre bakarız. Şöyle düşünün, savcının iddianamesini düşünün, MYK şu anda iddianame düzenleyen kurum, o bize iddianameyi gönderiyor ki biz o iddianameyi kendisine gönderelim. Yargılama biz gönderdikten sonra başlıyor. Biz çağırıyoruz, ama yazılı dilekçe de verebilir."

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

CHP Disiplin Yönetmeliği'ne göre, kovuşturma, kurul halinde yapılabileceği gibi, görevlendirilecek bir veya birkaç üye aracılığı ile de yaptırılabilir. Kurul, incelemeleri belgeler üzerinde yapar, gerek görürse tanık dinler, delil toplar. Gerekirse, gelişen duruma göre kovuşturmanın genişletilmesine karar verebilir. Yüksek Disiplin Kurulu'nda dört ay içinde karara bağlanmayan disiplin kovuşturması düşer. Eksikliklerin tamamlanması için geçen süre bu sürelerin hesabında dikkate alınmaz.
Milliyet
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