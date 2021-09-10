Servis sorunu büyüyor! Özeller parayı kesiyor

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: İlk ve ortaöğretim kurumlarında, yüz yüze eğitimde bir hafta geride kaldı ancak özellikle İstanbul'da okul servislerindeki sıkıntılar bitmedi, üstelik giderek de büyüyor. Çoğu okulda servis yok, olanlarda ise ücretler velilerin bütçesini zorluyor. Servis sıkıntısı yaşanmasının pek çok nedeni var. Pandemide 20 ay boyunca çalışmayan okul servisleri farklı işlere yöneldiler. Kimi şoförlükten başka işler yaparken büyük bir kısmı ise şirket personeli taşımaya başladı. Öte yandan bu yıl okullar yüz yüze eğitime geçmiş olsa da 'Tekrar online eğitime geri dönülür' endişesi servisçileri okullardan uzak tutuyor. Konuyla ilgili görüş aldığımız İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da 25 bin kayıtlı servis aracından yaklaşık pandemide yeniden kapanma olabileceği tedirginliğiyle öğrenci taşımak istemediğini kaydetti.

ÖZELLER PARAYI KESİYOR

Devlet okullarında büyük bir sorun olmadığını belirten Öztürk, özel okulların kayıt sırasında velilerden aldığı parayı servisçilere vermediğine dikkat çekerek "Özel okullar, kayıt yaparken servis parasını en başta alıyor ama aldıklarının yarısını servisçilere veriyorlar. Örneğin 13 bin TL para toplanıyor, servisçiye teklif edilen para 4 bin 500 TL. Hiçbir şey yapmadan servisçinin alacağı paranın iki katını alıyorlar. O yüzden servisçiler çalışmak istemiyor. Özel okullarda şu an yüzde 50-60 oranında servis aracı ihtiyacı var. Pandemide zaten zorluk yaşadık, paralarımızı alamadık" dedi.

Servis sıkıntısında, okulların giriş saatlerinin çok yakın olmasının etkisine değinen Öztürk, servislerle ilgili İstanbul Valiliği koordinasyonunda bir toplantı yaptıklarını aktardı ve ekledi: "Şikayetlerimizi ilettik, ilgileneceklerini belirttiler. Okul saatlerinin 07.30 ve 09.00 olarak iki kademeye ayrılmasını talep ettik. Çünkü okul giriş saatleri birbirine çok yakın olduğu için başka bir iş yapamıyoruz."

'ÜCRETİ İKİYE KATLANDI'

Veliler ücretlerden şikayet ederken servisçiler ise öğrencilerin kapıdan alınıp okula bırakılmaları, hostes eşliğinde güvenli bir yolculuğun sağlanması gibi masraflar nedeniyle ücretin fazla olmadığını savunuyorlar. Yorumlar şöyle:

Öğrenci sayısı yarıya düşeceği için ikiye katlanmış.

Evlerimizin etrafında semtimizde nitelikli okul yoksa uzaktaki iyi okula servisle göndermek bir servet. Evi taşısan zaten kiralar yüzünden muazzam bir varlık gerektiriyor. Pes edip çocuğu eve en yakın 'niteliksiz' okula gönderiyorsun.

Bir kolej, yıllık 10 bin 420 TL servis ücreti çıkardı 13 kilometre yol için. Her gün taksiyle gidip gelse bu kadar tutmaz.

İstanbul'da 7 kilometre için okul servisine 9 bin 867 TL ödedim.

EN AZ 421 TL

İstanbul'da servis ücretleri kilometreye (km) göre değişiyor. Buna göre 0-1 km arası 312 TL, 0-3 km arası 348 TL, 3-5 km arası 370 TL, 23-25 km arasındaki mesafeler ise 748 TL. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıtılıyor. Böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin ücreti 421 TL oluyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı, okullar açılmadan önce 81 İl Valiliği'ne "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. 5 başlık altında gönderilen genelgede, yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler yer aldı. Buna göre, servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanların kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak ve araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak. Servislerde oturma listesi oluşturulacak.

Dün, Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439'u araç muayenesi yaptırmamak, 305'i emniyet kemeri takmamak, 226'sı Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, 50'si fazla yolcu taşımak ve diğer kusurlar olmak üzere toplam 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten menedilirken, 15 sürücünün belgesi geri alındı.