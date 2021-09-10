'Cumhurbaşkanı adaylığı CHP liderinin hakkıdır, aday olmaması şaşırtıcı olur'
|10 Eylül 2021 09:24
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusundaki tartışmalara ilişkin olarak "Akşener ne kadar kendini geri çektiyse Kılıçdaroğlu o denli kendini ileri sürdü. 7 Aralık 2020 tarihinde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında kendisine laf atan AK Parti milletvekillerine verdiği 'Benim aday olmayacağımı size kim söyledi?' yanıtından bu yana adım adım ismini ön plana çıkardı. Ayrıca cumhurbaşkanı adaylığı CHP liderinin hakkıdır. Aday olmaması şaşırtıcı olur" yorumunu yaptı.
Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını empoze etmeye dönük çabalar Millet İttifakı içinde rahatsızlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir dayatmaya dönüştüğü kanaati oluştu. İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Cihan Paçacı'nın bu yöndeki çıkışı bir dönüm noktası oldu. Paçacı, 'Kemal Bey son dönem tekil konuşuyor' diyerek ileride yaşanabilecek bir tehlikeye işaret etti. Çünkü İYİ Parti, cumhurbaşkanı adayının liderler tarafından masada belirlenmesini istiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının empoze edilmesini doğru bulmuyor. Hukukta usul esastan önce gelir. İYİ Parti her partinin adayının olabileceğini ama şimdiden Kılıçdaroğlu isminin kendilerine dikte ettirilmeye çalışılmasının doğru olmadığını düşünüyor.
İYİ Parti yöneticileriyle yaptığı konuşmalardan edindiğim izlenime göre gönüllerinde Meral Akşener'in adaylığı yatıyor. İYİ Parti'nin yükselişte olmasını, Akşener'in tek kadın aday olacağını ve muhafazakar kesimden oy alacağı tezini öne sürüyorlar.
Ama Akşener kendisi ortak aday olmasa da kimin aday olacağını belirleyen lider olmak istiyor."
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