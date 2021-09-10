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Konya'da polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı
Konya'nın merkez Meram ilçesinde, polise bıçak çektiği sırada bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklandı.
|10 Eylül 2021 09:28
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Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta bıçak çektiği sırada bir polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Soner K'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.
- Olay
Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta 8 Eylül'de, hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, 3 kişinin olay yerinden motosikletle kaçmaya çalıştığını fark etmiş, "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosiklet, kısa bir kovalamacanın ardından durdurulmuştu.
Motosikletten inerek bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüyen sürücü Soner K, bacağından vurularak etkisiz hale getirilmişti.
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