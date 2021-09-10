Konya'da polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NETLEŞTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Yapılan açıklamada 15 bin öğretmen atamasında 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru alınacağı belirtildi.