Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|10 Eylül 2021 09:36
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."
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