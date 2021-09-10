MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
|10 Eylül 2021 10:00
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Sosyal medya kullanıcıları fırına girerken 35 dilim olan baklavanın, fırından çıktıktan sonra 42 dilim görünmesinin ardından programla ilgili "kurgu" iddiasını ortaya attı.
İZLEYİCİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
MasterChef 2021'in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı
FIRINDAN ÇIKTIĞINDA 42 DİLİM VARDI
Baklavasını yapan bir yarışmacı ürünü fırına vermeden öncesinde tepsisinde 35 dilim baklava olduğu görüldü. Ancak kameralara yansıyan görüntüde, aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görülünce skandal bir iddia ortaya atıldı.
KURGU İDDİALARI ORTAYA ATILDI
Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. MasterChef izleyicileri, "Yarışma kurgu mu?" sorusuna cevap aramaya başladı.
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