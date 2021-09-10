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İşsizlik rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayına ait işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
10 Eylül 2021 10:03
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İşsizlik rakamları açıklandı

İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2021

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,0 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,1 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %51,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Temmuz 2021

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %23,1, istihdam oranı %31,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %31,3 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %40,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Temmuz 2021

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %56,2'si hizmet sektöründe yer aldı

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %20,7'si sanayi, %6,0'ı inşaat, %56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %23,6 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak %23,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Temmuz 2019-Temmuz 2021

İşsizlik oranı %12,1, istihdam oranı %45,8 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak %12,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 585 bin kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak %45,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 266 bin kişi artarak 29 milyon 206 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak %52,1 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 681 bin kişi artarak 33 milyon 209 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %17,4 oldu

Temmuz ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 4,5 puan azalarak %29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 puan azalarak %17,4 oldu.
Memurlar.Net
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