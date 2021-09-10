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Eskişehir'de Kovid-19 tedavisi gören anne, yeni doğan bebeğini tabletten izledi

Hamilelik döneminde Kovid-19'a yakalanan ve erken doğum yapan kadın, 17 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra ilk kez bebeğini tablet ekranından gördü
10 Eylül 2021 10:06
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Eskişehir'de Kovid-19 tedavisi gören anne, yeni doğan bebeğini tabletten izledi

Eskişehir'de 29 haftalık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 17 gün yoğun bakımda tedavi gören Duygu Yetgin Akgün, doğum sonrası bebeğini ilk kez tablet aracılığıyla gördü.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde görev yapan öğretim üyesi Duygu Yetgin Akgün, Kovid-19 ile ilgili semptom göstermesi üzerine PCR testi yaptırdı.

Testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan Akgün, 17 gün önce Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Perinatoloji uzmanı Dr. Zafer Bütün tarafından gerçekleştirilen erken doğum sonrası 1 kilo 300 gram ağırlığında "İpek" adını verdikleri bebeği dünyaya getiren Akgün, yoğun bakımdaki 17 günlük tedavisinin ardından Kovid-19 testinin negatife dönmesiyle birlikte normal servise çıkarıldı.

Anne Akgün, İpek bebeği 17 gün sonra yeni doğan servisindeki hemşireler aracılığıyla tablet ekranından izledi.

Hamileliği nedeniyle çevresindeki insanların "aşı olma" söylemleri üzerine aşı olmadığını dile getiren Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı olmamanın pişmanlığını yaşadığını kaydetti.

- "Kızımı görmeden ölebilirdim"

Akgün, 17 gün boyunca ölümle burun buruna geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Gerçekten aşı çok önemli. Daha kolay atlatabilirdim. 17 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun acısının tarifi yok. Kızımı yeni göreceğim. Üniversitede benimle birlikte 8 kişinin testi pozitif çıktı. Onlar aşılı oldukları için çok kolay atlattılar. Nefes alamıyorum, keşke alabilsem, yürüyemiyorum, çok zor bir süreç geçirdim. Hamileler ve kadın doğum uzmanı doktorlar aşı konusunda çok duyarlı olsunlar. Ölümden döndüm. Kızımı görmeden ölebilirdim. Çok heyecanlıyım. 17 gündür hiç görmedim. Babası çok şanslı. Onun testi negatif çıktığı için bebeğimizi görebilme şansı oldu. Ben henüz tam anlamıyla iyileşemedim. Oksijen tüpüne evde de devam edeceğim. Eskişehir Şehir Hastanesi çalışanlarına, doktor ve hemşirelere çok teşekkür ederim. Bana çok iyi bakıldı."

Başhekim Dr. Yaşar Bildirici ise pandeminin başlangıcından bu yana testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan yaklaşık 8 bin hastaya müdahale ettiklerini belirtti.

Bildirici, bugüne kadar hamile olup testi pozitif çıkan ve hastanelerine başvuran yaklaşık 500 kadın hastanın olduğunu dile getirerek, "Kovid-19 testi pozitif çıkan hamileleri yüksek riskli olarak görüyoruz. Bu tarz hastaların süreci atlatması diğer hastalara göre daha zorlayıcı. Sadece anne için değil, bebek ölümlerini de tetikliyor. Erken doğum riskini 2-3 kat artırdığını bilimsel çalışmalar gösterdi. Hastanemizde bu tür hastaların daha yakın izlenebilmesi için Kovid-19 Pozitif Gebe ve Loğusa İzlem Servisi açtık. Aşı bu anlamda çok önemli. Gebelerin muhakkak aşılanmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

İpek bebeğin doğumunu gerçekleştiren Dr. Zafer Bütün de anne Akgün ve İpek bebeğin sağlıklarının iyi durumda olduğunu belirterek, "Gebelikte Kovid-19 daha ağır seyreden bir süreç. Gebe hastalarımız ağır enfeksiyon nedeniyle daha fazla yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalıyor. Erken doğum riski artıyor. Dünya Sağlık Örgütü de gebelerin aşılanmasını önermekte." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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