Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
|10 Eylül 2021 10:13
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, KHK ile kapatılan dernek üyesi M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, örgütün mütevelli heyetinde faaliyet gösteren ve kapatılan Bank Asya'da hesabı da bulunan M.Ç'yi Burhaniye ilçesindeki adresinde yakaladı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olan S.D'yi gözaltına almak için de Edremit ilçesinde operasyon başlatan ekipler, örgütte sohbet ablalığı yaptığı belirlenen S.D'yi gözaltına aldı.
İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
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