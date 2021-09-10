Edremit'teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlatıldı
|10 Eylül 2021 10:19
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Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törende Türk kadının zincire vurulması sonrası Balıkesir valiliği soruşturma başlattı.
AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi.
"TÜRK KADININI KİM ZİNCİRE VURDU?"
Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.Belediyeden skandal tören: Türk kadınını zincire vurdular
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