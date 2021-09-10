Yıldız Tilbe ve Ersoy Dede, sosyal medyada karşı karşıya geldi
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede arasında aşı karşıtlığı üzerinden bir tartışma yaşandı.
|10 Eylül 2021 10:23
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Daha önce korona virüs aşısı yaptırmadığını ve yaptırmayacağını de dile getiren Yıldız Tilbe'yi, TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede tarafından "Aşı karşıtı" olarak nitelendirildi.
'YAKIŞTI MI SİZE?'
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız Tilbe, 'TRT1 ayıp değil mi yalan haber yapıyorsunuz, beni aşı karşıtı ilan ediyorsunuz, yakıştı mı size kaç gündür aşı olmadım diyorum, ben karşıt ya da kale değilim' ifadelerini paylaştı.
'NEYE İTİRAZINIZ?'
TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede bu ifadelere karşılık, "Anlamadım aşı olmadığınızı, aşıya karşı olduğunuzu söyledim. Neye itirazınız" yanıtını verdi.İşte ikili arasında geçen o diyalog;
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