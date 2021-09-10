Bayraktar'dan yeni 17-25 Aralık çıkışı! 'Yüce Divan'a gitmekten korkmam'

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, 17/25 Aralık dönemine ilişkin açıklamalarına devam ediyor. Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Erdoğan Bayraktar, "8 yıldır boğazımda bir düğüm var..." deyip meydan okudu. Bila, Bayraktar'ın "Tarafsız bir savcı çıksın, bu dosyaları incelesin. Gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam" dediğini aktardı. İşte Bila'nın aktardığı Erdoğan Bayraktar'ın yeni açıklamaları...

- Sayın Bayraktar iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi; 'Benim para pulda işim yok. İmar işleri yapmışsam, yasaya aykırıysa mahkeme iptal eder' diyor.

- Yani 'ben rüşvet almadım. Para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Bu benim için çok önemli. Benim 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime' diyor.

- O nedenle bir tarafsız savcı istiyor. 'Mutlaka bu dosya incelensin, eğer gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam' diyor. Yani bunu bir onur meselesi haline getirdiğini ifade etti.

Hakkımdaki tapeler dahil dosyadaki her şey doğru

Eski Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar geçen hafta yaptığı açıklamada. "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur" demişti. "Reis, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı" ifadelerini kullanan Bayraktar, ilerleyen günlerde yaptığı açıklamada ise "Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır" demişti.