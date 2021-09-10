Altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
|10 Eylül 2021 11:01
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 488 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.801 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika duruşunun endişe edildiği kadar şahinleşmemesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Bugün, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rekabet Kurumu taahhüt ve uzlaşmayla tasarruf ve iş birliği sağlıyor
10 Eylül 2021 11:26
|Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı
10 Eylül 2021 11:17
|Tarlada 28, tezgahta 120 lira
10 Eylül 2021 10:45
|İnşaat maliyet endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,56, yıllık bazda yüzde 44,76 arttı
10 Eylül 2021 10:42
|Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı tamamlandı
10 Eylül 2021 10:31
|Edremit'teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlatıldı
10 Eylül 2021 10:19
|'Gıda enflasyonunun çözümü tarımda'
10 Eylül 2021 10:11
|İşsizlik rakamları açıklandı
10 Eylül 2021 10:03
|Borsa güne yükselişle başladı
10 Eylül 2021 10:00
|Güne başlarken döviz fiyatları
10 Eylül 2021 09:38