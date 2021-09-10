Ağustos ayında 36 sağlık çalışanına şiddet uygulandı

Raporda, Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığı, yoğun bakım yataklarının dolduğu, birçok ilde sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği ağustosta da şiddetin hiç durmadığı vurgulandı.

Büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının ağustos boyunca 16 şiddet vakasıyla karşılaştığına işaret edilen raporda, "39 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda 36 sağlık çalışanı mağdur oldu." ifadesine yer verildi.

Ağustosta, önceki iki aya göre şiddette artışın yaşandığı vurgulanan raporda, ilgili kurumların harekete geçmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması, cezai müeyyidelerin yeterince uygulanmamasının, her ay şiddetin boyutunun artmasına neden olduğu aktarıldı.

Bu durumun hem saldırganları cesaretlendirdiği hem de sağlık çalışanlarını derinden yaraladığı ifade edilen raporda, "Pandemi nedeniyle artan iş yüküyle birlikte bir de şiddetin gölgesinde yoğun emek harcayan sağlık çalışanları, tükenmişlik sendromuyla boğuşmaktadır. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruşların bu gerçeği bir an olsun unutmaması, sağlıkta şiddetle mücadelenin mihenk taşını oluşturmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Şiddet olayları faillerinin değişmediği vurgulanan raporda, "Hasta ve hasta yakınları, 16 şiddet olayının baş faili olarak yine dikkat çekmektedir. Ay boyunca gerçekleşen şiddet olaylarının 4'üne hastalar, 8'ine ise hasta ve hasta yakınları sebebiyet verdi. Bir olay maganda tarafından gerçekleştirilirken 3 olay ise maalesef mobbing şeklinde cereyan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, 16 şiddet olayının 11'inin sözlü ve fiili, 3'ünün sözlü, 2'sinin ise mobbing olarak gerçekleştiği, vakaların 10'unun hastanelerde, 4'ünün sahada, 2'sinin ise aile sağlığı merkezlerinde meydana geldiği kaydedildi.

- 15 kadın, 21 erkek sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken hemşirelerin ağustosta şiddete en fazla maruz kalan kesimi oluşturduğu bildirilen raporda, "Şiddet olaylarında 13 hemşire darbedilirken 5 doktor, 4 ATT, 6 sağlık çalışanı ve 8 güvenlik görevlisi şiddet gördü. 15 kadın, 21 erkek sağlık çalışanı bu ay şiddete maruz kaldı." bilgisi paylaşıldı.

- 5 saldırgan tutuklandı

Raporda, şiddet olaylarına sebebiyet veren 39 saldırgandan 10'u hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, 15'inin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı, 3'ü hakkında adli işlem başlatıldığı, 5'inin tutuklandığı, olaylara karışan 6 saldırgan hakkında ise arama kararının çıkarıldığı bildirildi.

- "Sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmiyor"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının diğer iş kollarına göre daha fazla olduğunu belirtti.

Sağlık tesislerinin sağlık çalışanları için tehlikeli ortamlar olmaya başladığına dikkati çeken Durmuş şunları kaydetti:

"Başta doktor ve hemşireler olmak üzere, tüm sağlık çalışanları artık kendilerini güvende hissetmiyor. Oysa bu insanların görevi can kurtarmak, yaraya merhem olmak. Bu durumda, kutsal görevlerini sağlıklı yapmalarını nasıl bekleyebiliriz ki? Şiddet, bugün için sağlık çalışanlarını tehdit ediyor. Eğer önü alınmazsa korkarım yakında sağlık sistemini tehdit eder bir noktaya ulaşacaktır."