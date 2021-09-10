1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çankırı'da fillerin atalarına ait 9 milyon yıllık uyluk kemiği ve diş bulundu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol:- "Bu seneye kadar yapılan çalışmalarda özellikle filgillere yani hortumlulara ait fosil kalıntıları arasında bu kadar bütün ve sağlam olarak çıkan uyluk kemiği ve defans dişi bulunmamıştı"
10 Eylül 2021 11:38
+Aa- Yazdır
Çankırı'da fillerin atalarına ait 9 milyon yıllık uyluk kemiği ve diş bulundu

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, 9 milyon yıllık fillerin atasına ait uyluk kemiği ve defans dişi (fillerin en uzun dişleri) bulundu.

Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.

Çorak Yerler'deki kazı çalışmalarından bugüne kadar 8,5-9 milyon yıllık geçmişe giden pek çok türe ait fosil bulundu. Bu yıl bulunan en önemli fosilleri ise fillerin atasına ait uyluk kemiği ile defans dişi oluşturuyor.

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, geçen sezon salgın nedeniyle kazı çalışmaları yapamadıklarını, sadece laboratuvar çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu yılki kazı sezonunda alanı açtıkları andan itibaren fosillere ulaştıklarını belirten Sevim Erol, "Bu sene yapılan kazıda 104 numaralı fosil elde edildi. Bunların içinde geçen yıllarda çıkan atların atalarına ait fosillerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bu sene ayrıca önceki yıllarda çok fazla bulunmayan geyiklere ait boynuz ve kafatası ile fillerin atalarına, özellikle iri formlara ait bir defans üst çene dişi ile bir de bütün bir uyluk kemiği bulduk." dedi.

- "İri fosilleri genellikle alçı ceket uygulayarak çıkarmaktayız"

Bulunan fosillerin çıkarılması için çok dikkatli ve hassas çalışmalar yapıldığını anlatan Sevim Erol, şöyle devam etti:

"Bulunan fosillerin hemen hepsi günümüzden 8-9 milyon yıl öncesinde yaşamış hayvanlara ait fosil örnekleridir. Fosiller, organik materyaller olmalarından dolayı korunmaları oldukça zordur. Ayrıca fosilleri açığa çıkarırken zarar vermeden ve kırmadan çıkarmak çok zahmetlidir. Çok dikkatli olmak gereklidir. Çıkarmadan önce bir kere üstleri tamamen açılır. Gün ışığına çıkarılan fosillere bazı işlemler uygulanmaz ise parçalanıp dağılacaktır. Bu nedenle uzman antropologların bu fosilleri çıkarmaları gerekmektedir. Bu işlemler fosilleşmenin ne yöne doğru olduğu ve nasıl fosilleştiği gibi tafonomik açıdan önemli bilgilerin elde edilmesi için uygulanmaktadır. İri fosilleri genellikle alçı ceket uygulayarak çıkarmaktayız."

Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında ekip arkadaşlarının özverili bir şekilde çalışarak fosilleri elde ettiklerine vurgu yapan Sevim Erol, "Bu seneye kadar yapılan çalışmalarda özellikle filgillere yani hortumlulara ait fosil kalıntıları arasında bu kadar bütün ve sağlam olarak çıkan uyluk kemiği ve defans dişi bulunmamıştı. Bu yıl ilk kez bu iri parçaları ele geçirmiş olduk. Bu da lokalitede tepenin altına girdikçe daha iri formlarla karşılaşacağımızın bir göstergesi olmalıdır. Yani bu bölge daha çok farklı türlere ait fosil buluntusu barındırıyor diyebiliriz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
59 yaşında üniversite kazanan emekli imam, kaydını oğluyla birlikte yaptı
09 Eylül 2021 09:54		 Antalya'da sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı
08 Eylül 2021 21:34
Otobüs şöförü ile yol verme kavgası eden şahıs, silahla ateş etti
07 Eylül 2021 06:50		 Zabıta ekiplerine asılsız kavga ihbarıyla 'Zabıta Haftası' sürprizi
03 Eylül 2021 15:17
Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate düşüyor
01 Eylül 2021 20:47		 İletişim Başkanlığından 30 Ağustos'a özel videolu kutlama
30 Ağustos 2021 11:39
Gurbetçiler dönüş yolunda 'park sistemi' ile sınırı daha rahat geçiyor
26 Ağustos 2021 10:02		 Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 17 kadının 7 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor
23 Ağustos 2021 22:09
Kocaeli'de yoldaki köpek yavrusunun yardımına halk otobüsü şoförü koştu
21 Ağustos 2021 12:02		 İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
19 Ağustos 2021 12:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:20 - Türk akademisyenler Antarktika'da omurgasız hayvanlar üzerine çalışma yapacak13:10 - '1'inci Su Şurası Toplantısı düzenleyip Şura sonuçlarını duyuracağız'12:59 - Gaziantep Üniversitesi, ülkelerini inşa edecek Suriyeli mühendisler yetiştirecek12:46 - Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak12:43 - SGK eski Başkan Vekili Yılmaz: Soruşturmayı ben başlattım!12:42 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:39 - KPSS'de önceden soruları elde etmek FETÖ üyeliği için yeterli değil12:38 - Gün ortası döviz fiyatları12:25 - Yeni çalışma düzeninde çalışanlar fark edilmek ve ödüllendirilmek istiyor12:10 - Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ilk kez konuştu12:00 - TCMB'den izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara karşı uyarı11:59 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
11:55 - İş yerinin önünde kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu sol gözünü kaybetti11:53 - BioNTech 5-11 yaş grubu için kullanım izni isteyecek11:41 - Lisansüstü öğrenciler Covid nedeniyle 2 dönemden fazla kayıt dondurabilir mi?11:39 - Tuncelili anne PKK'dan kaçan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor11:38 - Çankırı'da fillerin atalarına ait 9 milyon yıllık uyluk kemiği ve diş bulundu
11:26 - Rekabet Kurumu taahhüt ve uzlaşmayla tasarruf ve iş birliği sağlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Edremit'teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlatıldı
3. doz aşı ne zaman başlayacak? İşte 'hatırlatma' dozu planı
İlk dört maddenin dili düzeltilecek
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
Emekli olurken ödenen yol harcırahı için başvuru yapmak gerekiyor mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokuz eylül 3
Magic leap 1
termon 2
gece telefonun çalması 2
eşofman ve terlik çağı 4
Liyakat 1
yalnızlığı seçmek 2
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
Sinekler 1
şiddetli güneş fırtınası 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam