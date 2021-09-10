Gaziantep Üniversitesi, ülkelerini inşa edecek Suriyeli mühendisler yetiştirecek
|10 Eylül 2021 12:59
|+Aa- Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatlarla terörden arındırılan bölgede GAÜN, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yükseköğretim faaliyetleri sürdürüyor.
Cerablus'ta 2018'de kurulan Cerablus Meslek Yüksekokulu, 2019'da açılan Afrin'deki Eğitim Fakültesi, Azez'deki İslami İlimler Fakültesi, El Bab'daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Suriyeli gençlere 19 lisans ve ön lisans programında eğitim veriliyor.
Türk ve Suriyeli 63 akademisyenle yaklaşık 1300 öğrencinin geleceğini inşa eden GAÜN, bölgeye yeni kampüs kurmak için çalışma yürütüyor.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, Suriyelilere her alanda olduğu gibi eğitim konusunda da kapılarını açtıklarını söyledi.
Suriyeli gençlerin eğitim haklarını sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Özaydın, "Suriye'den kente gelen gençleri üniversitemize kabul ettik. Güvenli bölgelerde fakülte ve yüksekokullar açarak tersine göçü başlatmak istiyoruz." dedi.
Özaydın, güvenli bölgedeki 4 kentte okullarının bulunduğunu ve eğitim imkanını Suriyeli gençlerin ayağına götürdüklerini ifade etti.
- "Suriye'yi inşa edecek mühendisleri yetiştirebiliriz"
Okullarındaki birçok bölümle gençlere eğitim verdiklerini anlatan Özaydın şunları kaydetti:
"Güvenli bölgede kampüs kurma hayalim var. Oradaki topraklarda asla gözümüz yok, eğitimi oraya taşımak istiyoruz. Kendi medeniyet değerlerimiz üzerinden bir eğitim anlayışı oluşturmak gibi hayalimiz var. Orada Suriye'yi yeniden inşa edecek mühendislik fakültesini kurmak istiyoruz. Bunu kampüs şeklinde kurmayı planlıyoruz. Çünkü kampüste öğrencilerin sosyalleşme alanları, spor yapabileceği yerler, yemekhanesi, yatacağı yerler olacak. Sadece bina yapmak istemiyoruz. Mühendislik adına ne varsa inşaat, makine, gıda, bilgisayar, savunma sanayi mühendisliği açarak Suriyelilerin kendi çocuklarına geleceğin Suriye'sini inşa edecek bilgi ve birikimi aktarmak istiyoruz. Suriye'yi inşa edecek mühendisleri yetiştirebiliriz."
Özaydın, GAÜN'ün mühendislik alanındaki başarısına dikkati çekerek Suriye'nin yeniden inşasına önemli katkı sağlayacağını inandıklarını dile getirdi.
Suriye'deki eğitim için 17 öğretim üyesi ve 12 öğretim görevlisi alacaklarını bildiren Özaydın, "Türkiye'nin farklı ilerinde oturan ve Suriye'deki eğitime katkı vermek isteyen öğretim üyeleri olursa onları da davet ediyorum. Bunlar sadece Suriye'deki eğitim birimlerimizde görevli olacak. Suriyeli kardeşlerimize başkalarının baktığı gibi bakmıyoruz. Ensar ve muhacir penceresinde bakıyoruz. Oradaki 14 STK ile sözleşme dahilinde okulların bakımını üstlendiriyoruz. Biz bu fakülteleri kuruyoruz ama oranın bakımını imarını, maddi anlamda giderlerini oradakilerine yaptırıyoruz. Ülkemizin kaynaklarını oradaki binaların yapımında kullanmamaya özen gösteriyoruz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk akademisyenler Antarktika'da omurgasız hayvanlar üzerine çalışma yapacak
10 Eylül 2021 13:20
|Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ilk kez konuştu
10 Eylül 2021 12:10
|Lisansüstü öğrenciler Covid nedeniyle 2 dönemden fazla kayıt dondurabilir mi?
10 Eylül 2021 11:41
|MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
10 Eylül 2021 07:44
|Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı
10 Eylül 2021 00:04
|İTÜ öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
09 Eylül 2021 23:20
|Milli Eğitim Bakanlığınca 'Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti' oluşturuldu
09 Eylül 2021 12:51
|YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
09 Eylül 2021 09:44
|Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
09 Eylül 2021 09:07
|Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
08 Eylül 2021 23:13