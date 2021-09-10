Yeni çalışma düzeninde çalışanlar fark edilmek ve ödüllendirilmek istiyor

"Kurumların Ödüllendirme-Teşvik, Yardım ve Yan Haklar Araştırması"na göre, çalışanların beklentilerinde fark edilme ve ödüllendirilme ilk sıralara yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamayla, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin GfK Araştırma Hizmetleri ile gerçekleştirdiği, "Kurumların Ödüllendirme-Teşvik, Yardım ve Yan Haklar Araştırması" sonuçları paylaşıldı.

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya illerinde 300'den fazla kurumun ve beyaz-mavi yaka dahil 600'den fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre çalışanların yüzde 85'i yan hakları önemli buluyor.

Çalışanlar için en önemli yan hak yüzde 63 ile yemek kartı/yemekhane olurken, onu yüzde 62 ile yılbaşı ya da bayramlarda yapılan dönemsel yardımlar takip ediyor.

Ardından yüzde 60 ile teşvik ve ödüllendirme uygulamaları, yüzde 54 ile yol yardımı ve değişen koşullara göre önemi gittikçe artan yan hakların çeşitliliği ve esnekliği yüzde 48 ile listede yer alıyor.

- "Yeni çalışma biçimleri, çalışanlara sağlanan faydaların da yeniden ele alınmasını zorunlu kıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Ahmet Karan, pandemi ile birlikte iş yönetim biçimleri ve çalışanların günlük hayatının köklü bir değişime uğradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni çalışma biçimleri, çalışanlara sağlanan faydaların da yeniden ele alınmasını zorunlu kıldı. Firmalar psikolojik olarak gerçekten zorlayıcı olan yeni çalışma düzeninde çalışanlarına farklı ve yeni bazı faydaları sağlamaya başladılar. Çalışanların beklentilerinde, fark edilmek ve ödüllendirilmek ilk sıralara yerleşti. Çalışanlara sağlanan yan hakların sosyal boyutu bu dönemde daha da ön plana çıktı ve işletmelerin çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi haline geldi.

Operasyonel süreçte verimlilik sağlama, motivasyon ve çalışan bağlılığı yaratma gibi konularda şirketlerin ihtiyacına uygun, esnek yan haklar alanında yeni nesil bir çözüm sunuyoruz. Uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması ve çalışanların bu dönemde ihtiyaçlarının değişmesi, çalışan motivasyonunu ve bağlığını güçlendirecek kurumsal hediyeler alanında firmaları pratik ve çok seçenekli bir platform arayışına yöneltti. İş dünyasındaki bu iç görülerden yola çıkarak geliştirdiğimiz yüzde 100 dijital platformumuz FlexoGift ile şirketlerin hediye seçimi, dağıtımı gibi süreçlerini bertaraf ederek, daha rahat ve hijyenik bir operasyon yürütmesine yardımcı olmayı ve vergi avantajı sağlamayı hedefledik."

Karan, çalışanlara ise dijital hediye çeklerini ihtiyaçlarına göre değerlendirme imkanı sunarak günümüzün en önemli çalışan değeri olan esnekliği yan haklar dünyasına taşıdıklarını aktardı.

- Yeni dönemin öncelikli gündem maddesi, "motivasyonu korumak

Verilen bilgiye göre, salgın süreci, iş dünyasında hızlı bir değişimi de beraberinde getirirken, çalışan deneyiminin önemi daha da artıyor.

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 56'sı bu dönemde en çok zorlandıkları konunun çalışan motivasyonunun korunması olduğunu bildirirken, çalışanların yüzde 43'ü motivasyon konusunda sorunlar yaşadığını, yüzde 50'ye yakını, motivasyonlarını en fazla arttıracak unsurun şirketleri tarafından sunulacak maddi takdir ve hediye olduğunu belirtiyor.

Sunulan ya da sunulacak yan hak, teşvik, ödül, hediye gibi uygulamaların etkilerine bakıldığında ise katılımcıların yüzde 90'dan fazlası bu uygulamaların kuruma bağlılıklarını artıracağını, moral ve motivasyonlarını yükselteceğini, refah düzeylerinin artacağını, iş yeri/kurum tercihlerini belirlerken etkili olacağını bildirdi.

- Çalışanların yüzde 89'u özel günlerde hatırlanmak istiyor

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 89'u ramazan, bayram ve yılbaşı gibi günlerde çalıştıkları kurum tarafından hatırlanmayı önemsiyor ve her 4 çalışandan 3'ü bu dönemde çalıştıkları firmaların kendilerini hatırladığını belirtiyor.

Araştırmaya katılan çalışanlar değişen çalışma biçimlerinin ve ihtiyaçların da etkisiyle, sunulan yan hakların esnek şekilde kendileri tarafından şekillendirilebilmesinin ve seçme özgürlüğü sunulmasının önemine dikkati çekiyor. Çalışanların yüzde 48'i şirketi tarafından sağlanan yan hakların esnek olmasını, bu hediyeleri ve hakları kendilerinin özgürce seçebilmesini istiyor.

Bunun yanında gıda ve giyim dışında farklı çeşitli kullanım kategorileri olması, farklı markalar ve kategorilerde seçme özgürlüğü sunması, hem mağazalarda hem web sitelerinde kullanılabilmesi, çek/kart yerine dijital bir çözümle sunulması da çalışanların diğer olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Araştırmaya göre kurumların yüzde 70'i hediye ve yardımları dönemsel olarak sunarken, yüzde 16'sı esnek yan haklar dahilinde, yüzde 14'ü ise sendikal destek için veriyor.

Veriler, aynı zamanda bu yardım ve hediyelerin büyük çoğunluğunun çalışanlara elden teslim edildiğini gösteriyor. Bu yöntemin dışında kurumların yüzde 12'si dijital kod paylaşımı kullanırken kalan yüzde 11 ise kargo ile ulaştırma yöntemini kullanıyor.