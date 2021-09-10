KPSS'de önceden soruları elde etmek FETÖ üyeliği için yeterli değil

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2010 yılı KPSS sınav sorularını önceden ele geçirerek sınavda yüksek puan aldığı ve bu sayede memur olarak atandığı gerekçesiyle yargılanan Esra T. hakkında, "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme sanığın "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından beraatına hükmetti. İtiraz üzerine dosyaya bakan Ankara İstinaf Mahkemesi de, yerel mahkemenin örgüt üyeliği suçundan verdiği mahkumiyet kararını yerinde buldu.

Resmi belgede sahtecilik suçundan verilen beraat kararını kaldırarak, 3 yıl hapis cezası verdi. Dosya temyiz üzerine bu defa Yargıtay'a geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de çok ilginç bir karara imza attı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, soruları önceden ele geçirmenin FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılamayacağına karar verdi. "Örgüt üyeliğinden" mahkumiyet kararı verilebilmesi için sanığın örgütle organik ilişki içerisinde süreklilik ve yoğunluk arz eden eylemlerde bulunması gerektiği" belirtildi. Sanık hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu.