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SGK eski Başkan Vekili Yılmaz: Soruşturmayı ben başlattım!

SGK'daki yolsuzluk soruşturmaları devam ederken sürpriz bir şekilde görevden alınan SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Soruşturmaların hepsini ben başlattım, 7 müfettişe ben soruşturma görevi verdim. Görevden alınmam tamamen takdir" dedi
10 Eylül 2021 12:43
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SGK eski Başkan Vekili Yılmaz: Soruşturmayı ben başlattım!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) milyarlık yolsuzluk soruşturmaları devam ederken, bakanlık müşavirliğine kaydırılan SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, görevden alınmasının SGK'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olmadığını, aksine soruşturmaları bizzat kendisinin başlattığını söyledi. Yılmaz, "Başlattığınız soruşturmalar devam ederken görevden alınmanız soruşturmaların seyrini olumsuz etkiler mi?" sorumuza, "Bunu ben bilemem. Benim görevden alınmam tamamen takdirdir" yanıtını verdi.

SÖZCÜ, SGK'daki yolsuzluk soruşturmasını, 'SGK'da Milyarlık İlaç ve Tıbbı Cihaz Operasyonu' başlığıyla kamuoyuna duyurmuş, soruşturma devam ederken SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile bazı daire başkanlarının görevden alınmalarının soruşturmayla ilgili olabileceği iddialarını gündeme taşımıştı. SÖZCÜ'ye konuşan İsmail Yılmaz, görevden alınmasının yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olmadığını söyledi. Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

"7 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİM"

"Haberden soruşturma yüzünden görevden alınmışım gibi bir anlam çıkıyor. Açıkçası bu beni çok üzdü. Görevden alınmam tamamen bir takdirdir. Ben soruşturma nedeniyle görevden alınmadım. Tam aksine, haberde yer alan o soruşturmaların tamamını bizzat ben başlattım. Soruşturma için 7 müfettişin 7'sini de ben görevlendirdim. Müfettişlerin görevlendirme yazısında da benim imzam var. Tıbbi malzemelerin soruşturmasını geçen şubat ayında başlattım. Soruşturmaların hepsi devam ediyordu. Hatta ilgili genel müdür soruşturmalardan dolayı görevden alınmıştı. Ankara, İstanbul ve Malatya'daki hastane soruşturmalarını başlatan da benim."

SORUŞTURMA YAVAŞLASIN DİYE Mİ?

İsmail Yılmaz, "Başlattığınız soruşturmalar bitmeden niçin görevden alınmış olabilirsiniz? İddia edildiği gibi soruşturmalar yavaşlasın diye uzaklaştırılmış olabilir misiniz?" sorumuza, "Bu konuda bir şey diyemem. Görevden alınmam tamamen takdirdir. SGK'da 21 ay görev yaptım. Başarılı olduğumu düşünüyorum" yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen şirketin ortağının bir bakanın yakın akrabası olduğunu iddia eden bir kaynak, "İsmail Bey soruşturmayı yakından takip ediyordu. İş tamamlanmadan kurumdan gönderilmesi iyi olmadı" yorumunda bulundu.
Sözcü
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