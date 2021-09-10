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YTB Kapıkule'den vatandaşları uğurluyor

İzin ve tatil dönemlerini ana vatanları Türkiye'de geçirip yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda YTB tarafından uğurlanıyor. Vatandaşlar, oluşturulan dinlenme alanlarında ikramlardan yararlanırken oyun parkurlarında minikler doyasıya eğleniyor.
10 Eylül 2021 13:26
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YTB Kapıkule'den vatandaşları uğurluyor

İzin ve tatil dönemlerini ana vatanları Türkiye'de geçirip yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda YTB tarafından uğurlanıyor. Vatandaşlar, oluşturulan dinlenme alanlarında ikramlardan yararlanırken oyun parkurlarında minikler doyasıya eğleniyor.

Büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşayan yurt dışındaki vatandaşlar yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için her yıl kara yolu ile memleketlerine seyahat ediyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), vatandaşların yolculuklarının rahat, huzurlu ve güvenli geçmesi için yurt içinde ve yurt dışında onlarca çalışma yürütüyor.

DİNLENME VE ÇOCUK OYUN ALANLARI

Vatandaşların sınır kapılarından rahat geçmesi için Kapıkule Sınır Kapısında yeterli peron ve geçiş çalışmaları yapılsa da Bulgaristan makamlarının dönüş yolunda yaptıkları birtakım uygulamalar ve sınır kapısı kapasiteleri bazen yoğunlukların yaşanmasına sebep oluyor. Bu durumda da YTB vatandaşlar için dinlenme ve oyun alanları hazırladı. Hazırlanan alanda Türkiye'nin dört bir yanından yaşadıkları ülkelere yolculuğa çıkan vatandaşların Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk durumlarında rahatça bekleyebilecekleri dinlenme bölümleri bulunuyor. Vatandaşların hizmetine sunulan stantlarda ise; çay, kahve ve su ikramı yer alıyor. Alanda oluşturulan; sinema salonu, langırt, masa tenisi, satranç ve penaltı atışı gibi aktivitelerde de genç ve çocuk yaştaki vatandaşlar doyasıya eğleniyor. Bunların yanında ise YTB çalışmalarının bulunduğu YTB yayınları ve minikler için hazırlanan TRT Çocuk Özel sayısı dağıtılıyor.

SIRBİSTAN SINIR KAPISINDA TÜRK POLİSİ VE YTB PERSONELİ

YTB ile Türkiye ve Sırbistan İçişleri Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli Sırbistan'ın; Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmak için görev yapıyor. Bunun yanında ise belirtilen sınır kapılarında 7/24 hazır bekletilen YTB araçları ring yaparak kesintisiz olarak vatandaşların yardımına koşarken; Niş yakınlarında oluşturulan YTB çağrı merkezi ve destek masası da 7/24 vatandaşlara hizmet veriyor. YTB tarafından hazırlanan "https://memleketyolu.ytb.gov.tr/" sitesinden de ülke gümrük mevzuat bilgilerine ulaşılırken, vatandaşlara sunulan (00905302572599) Whatsapp hattından da canlı destek ve bilgilendirilme sağlanıyor.

"MEMLEKET YOLU" MOBİL UYGULAMASI

YTB bütün bunların yanında "Memleket Yolu" mobil uygulamasını hayata geçirdi. Bütün Android ve İOS cihazlardan hizmete sunulan uygulama sayesinde vatandaşlar; sınır kapılarındaki yoğunluk duruma, kendilerini ilgilendiren önemli haberlere, ülke bilgilerine, güzergahları üzerindeki uğrak noktalara ve rota bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyor.
Memurlar.Net
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