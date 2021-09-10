Araştırma: Fazla boş vakit, insanın iyi olma halini düşürüyor
|10 Eylül 2021 13:30
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Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yer alan çalışma, boş vakitler ve insanın iyi olma durumu arasındaki ilişkiyi inceledi.
Çalışmalar, boş zaman aktivitelerinde insanın kendine vakit ayırdığı için iyi hissettiğini ancak boş zamanın belli bir sınırın üzerine çıkmasıyla "amaçsızlık, boşluk" hissinin yaşandığını gösterdi.
Pennsylvania Üniversitesi'nden Dr. Marissa Sharif "Dengeli bir miktarda boş zamanınız olmalı. Çok fazla boş zamanın insanda amaç ve üretkenlik eksikliği yarattığını gördük" dedi.
Araştırmacılar toplam 35 bin kişiyi kapsayan iki büyük anketin bulgularını inceledi. İncelenen anketlerden biri, 2012-2013 yıllarında ABD'de insanlara son 24 saatte ne yaptıklarını soran bir çalışmaydı. Çalışmada verilen yanıtlarda 'boş zamana' karşılık gelen yanıtlar incelenerek ikişinin iyi olma halinin 2 saate yakın boş vakit aktivitesiyle yükseldiğini ancak 5'i aştığında düştüğü görüldü.
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