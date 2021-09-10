Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
|10 Eylül 2021 13:32
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Galatasaray'ın eski başkanlarından hukukçu Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti.
DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?
Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu.
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti.
1966 yılında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle "hukuk doktoru" unvanını aldı.
1971 yılında ise aynı üniversitede "Trafik Suçları Kriminolojisi" isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek "doçent" oldu. 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, "profesör" oldu.
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