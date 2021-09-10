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Gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş imzasıyla gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerinin engellenmesine ilişkin genelge yayımlanırken, bu kapsamda alınması gereken yeni önlemler belirlendi- Genelgeye göre, gümrük kapılarında görevli tüm personel teyakkuzda olacak, bu doğrultuda gereken her türlü teknik cihaz ve bilgi sistemleri kullanılacak
10 Eylül 2021 13:45
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Gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasıyla yayımlanan genelgeyle gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi için gerekli tüm önlemler alınacak, bu amaçla her türlü teknik cihaz ve bilgi sistemlerinin kullanılması sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine gönderilen genelgede, son yıllarda dünyadaki düzensiz göç hareketlerinde, kaynak coğrafyalarda yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklar sebebiyle artış görüldüğü belirtilerek, söz konusu artışın, gümrük kapıları üzerinden düzensiz göç hareketlerini gerçekleştirmeye teşebbüs edenlerin sayısını artırdığına işaret edildi.

Göç hareketlerinin, birlikte meydana gelmesi muhtemel olumsuz etkilerin bertarafı adına idareler üzerinde yoğun bir iş yükü oluşturduğu bildirilen genelgede, artan düzensiz göç hareketliliği dikkate alınarak, ülkenin bu durumdan gerek hedef gerekse transit ülke olarak olumsuz etkilenmemesini teminen, ilgili gümrük kapılarında tüm önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, bu doğrultuda teknik cihaz, bilgi sistemleri ve insan kaynağından azami ölçüde faydalanılması gerektiğine işaret edildi.

- Gümrük kapılarında alınacak önlemler belirlendi

Genelgede gümrük kapılarında alınması gereken önlemler de sıralandı. Buna göre, tüm gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerinin titizlikle incelenerek tedbirlerin artırılması, görevli tüm personelin teyakkuzda olması sağlanacak.

Gümrüklü sahaların güvenlik kameralarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz takibinde hassasiyet gösterilerek kontrolsüz girişler önlenecek.

Türkiye gümrük bölgesine giren veya çıkan taşıtlar düzensiz göç girişimleri yönüyle de risk analizine tabi tutulacak. Yapılacak risk analizlerinde taşıt sahibi, işleticisi veya şoförüyle bulunması halinde taşıtta yer alan eşyanın alıcı veya göndericisinin daha önce göçmen kaçakçılığı suçunu işleyip işlemediği dikkate alınacak.

Yapılan analizler doğrultusunda öncelikle temassız tespit teknolojileri ve uygun teknik cihazlar kullanılarak tarama, inceleme ve fiziki kontroller gerçekleştirilecek.

Araçta taşınan canlıların ürettiği karbondioksiti algılayan ölçüm cihazları azami derecede kullanılacak.

Araç sürücüsünün araçta insan ve canlı hayvan taşınmadığına ilişkin yazılı beyanını müteakip riskli görülen araçlar taranacak. Tarama esnasında düzensiz göçmen tespiti halinde işlem ivedilikle durdurularak, taşıtın arama hangarına sevk edilmesi ve arama işlemlerinin titizlikle yürütülmesi sağlanacak.

Kontroller esnasında ihtiyaç duyulacak teknik sistem ve cihazların kullanımında eğitim alan personel görevlendirilecek.

Gümrük işlemlerinde görevli personelin düzensiz göç hareketleri konusunda farkındalığını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.

Tespit edilen düzensiz göçmenlere ilişkin iş ve işlemler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda yürütülecek.

Gümrüklü sahalarda tespit edilen düzensiz göçmenlerle ilgili işlemler yürütülürken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kurallarına titizlikle uyulacak.
Anadolu Ajansı
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