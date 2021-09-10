Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
|10 Eylül 2021 14:17
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