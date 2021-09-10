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DEAŞ'ın Suriye Güvenlik Sorumlusu Sakarya'da yakalandı

Aralarında örgütün sözde "Suriye güvenlik sorumlusu"nun da bulunduğu 3 zanlı tutuklandı
10 Eylül 2021 14:34
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DEAŞ'ın Suriye Güvenlik Sorumlusu Sakarya'da yakalandı

Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde "Suriye güvenlik sorumlusu"nun da bulunduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya merkezli 5 ilde operasyon düzenlemek üzere harekete geçti.

DEAŞ'ın faaliyetlerini paylaştığı internet sitesini inceleyen ekipler, Suriye'de cami ve mescitlerde ellerinde silahlarla "DEAŞ'a biat yemini" ettiren bazı şüphelilerin Türkiye'de olduğunu belirledi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ'ın sözde "Suriye Deyrizor bölgesi güvenlik sorumlusu" Suriye uyruklu A.S. ile sözde cami ve mescit sorumlusu olduğu tespit edilen H.K'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden A.S. ve H.K. ile örgüt içinde faaliyet yürüten Irak uyruklu O.A.I.J, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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