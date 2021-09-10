Edirne'de 4 erkek cinsel organlarını gösterdi! Sapıklar yakayı ele verdi

Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Vatandaşların da teşhis ettiği, Fas uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü. Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.