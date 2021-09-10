Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi

Afyonkarahisar'da dün 5 katlı binada çıkan yangında annesinin, dumandan etkilenmemesi için pencereden aşağıda açılan battaniyeye attığı 2 yaşındaki çocuk hastaneden taburcu edildi.

Dörtyol Mahallesi TOKİ konutlarındaki 5 katlı apartmanın bodrum katında dün çıkan yangında, annesinin kurtarmak için son kattan pencereden attığı 2 yaşındaki Asel Sultan Gümüş, taburcu edildikten sonra, amcasının evine getirildi. Burada yakınlarının baktığı küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu, annesi Sultan Gümüş'ün ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Baba Mehmet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay olduğunda işte olduğunu, yangın haberini aldıktan sonra direk hastaneye gittiğini söyledi.

Eşinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade eden Gümüş, "Eşim yoğun bakımda, umarım bir an önce iyileşip yanımıza döner, hastaneden sağ salim çıkar. Panik atak davranıp can havliyle yapmış olabilir. Allah'a şükür çocuğum çok iyi, onda bir sıkıntı yok. O da annesini dört gözle bekliyor." dedi.

Gümüş, yangının elektrik panosundan çıktığının iddia edildiğini kaydetti.

- Olay

Afyonkarahisar'da 5 katlı apartmanın bodrum katında dün yangın çıkmış, panik yaşayan vatandaşlar, balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalışmıştı.

Bu sırada 5. katta oturan Sultan Gümüş, önce 2 yaşındaki kızını aşağıda açılan battaniyeye, ardından kendini boşluğa bırakmış, çimlerin üzerine düşen anne yaralanmıştı. Gümüş'ün kızını kurtarmak için pencereden atması, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Yangında, dumandan etkilenen ve pencereden atlayan 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.