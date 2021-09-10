'Fan token'lardan spor ekonomisine 200 milyon dolar gelir
|10 Eylül 2021 15:28
|+Aa- Yazdır
Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre 60'ın üzerinde global partnerle spor ekonomisine son iki yılda 200 milyon doların üzerinde gelir sağlandı.
Futbol dünyasından Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus,Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Inter Milan, Arsenal, Everton, Arjantin ve Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Formula 1, NBA, UFC gibi spor organizasyonlarının da partneri Socios.com, sporun farklı branşlarını dijital dünyada taraftarlarla buluşturuyor.
Otuz farklı ülkeden global partnerleri, 1 milyonun üzerinde kullanıcısı ile Socios.com Fan token ekosisteminin mevcut piyasa değeri 500 milyon doların üzerinde. Şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Alexandre Dreyfus'a göre bu değerin önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolara ulaşma potansiyeli bulunuyor.
Fan token alan sporseverlerin coğrafi dağılımına bakıldığında yüzde 71'le ilk sırada Avrupa kıtası yer alıyor. İkinci sırada Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden taraftarlar yer alırken, Amerika kıtası ve Rusya'daki yükseliş de dikkat çekiyor.
Socios.com ekosistemine Türkiye'den ilk dahil olan takım 2019 yılında Galatasaray olmuştu. Sarı kırmızılıları daha sonra Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor kulüpleri takip etti.
Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, ilerleyen günlerde yeni Türk kulüplerinin de duyurulacağını belirtirken, "Türkiye, bu anlamda son derece potansiyeli olan ve hızlı büyüyen bir pazar. İlerleyen dönemlerde fan tokenlar tıpkı bilet ve kombine gelirleri gibi futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemlerinden biri olacak. Gidişat bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
10 Eylül 2021 14:25
|Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
10 Eylül 2021 13:32
|Ankara derbisini Ankaralı evli çift yönetecek
09 Eylül 2021 16:51
|Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması
09 Eylül 2021 10:00
|Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi
08 Eylül 2021 22:38
|TFF basın danışmanı Ersin Düzen istifa etti
08 Eylül 2021 14:44
|Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
08 Eylül 2021 10:37
|Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım
08 Eylül 2021 08:58
|A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk yenilgisini aldı
07 Eylül 2021 23:42
|Milli sporcu Astsubay Balkan şampiyonu oldu
06 Eylül 2021 21:55