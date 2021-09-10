1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Fan token'lardan spor ekonomisine 200 milyon dolar gelir

Spor ve teknoloji dünyasının dijital varlıklarından "fan token"ları ortaya çıkaran Socios.com'un, son 2 yılda spor ekonomisine büyük katkı sağladığı bildirildi.
10 Eylül 2021 15:28
+Aa- Yazdır
'Fan token'lardan spor ekonomisine 200 milyon dolar gelir

Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre 60'ın üzerinde global partnerle spor ekonomisine son iki yılda 200 milyon doların üzerinde gelir sağlandı.

Futbol dünyasından Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus,Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Inter Milan, Arsenal, Everton, Arjantin ve Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Formula 1, NBA, UFC gibi spor organizasyonlarının da partneri Socios.com, sporun farklı branşlarını dijital dünyada taraftarlarla buluşturuyor.

Otuz farklı ülkeden global partnerleri, 1 milyonun üzerinde kullanıcısı ile Socios.com Fan token ekosisteminin mevcut piyasa değeri 500 milyon doların üzerinde. Şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Alexandre Dreyfus'a göre bu değerin önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolara ulaşma potansiyeli bulunuyor.

Fan token alan sporseverlerin coğrafi dağılımına bakıldığında yüzde 71'le ilk sırada Avrupa kıtası yer alıyor. İkinci sırada Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden taraftarlar yer alırken, Amerika kıtası ve Rusya'daki yükseliş de dikkat çekiyor.

Socios.com ekosistemine Türkiye'den ilk dahil olan takım 2019 yılında Galatasaray olmuştu. Sarı kırmızılıları daha sonra Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor kulüpleri takip etti.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, ilerleyen günlerde yeni Türk kulüplerinin de duyurulacağını belirtirken, "Türkiye, bu anlamda son derece potansiyeli olan ve hızlı büyüyen bir pazar. İlerleyen dönemlerde fan tokenlar tıpkı bilet ve kombine gelirleri gibi futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemlerinden biri olacak. Gidişat bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
10 Eylül 2021 14:25		 Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
10 Eylül 2021 13:32
Ankara derbisini Ankaralı evli çift yönetecek
09 Eylül 2021 16:51		 Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması
09 Eylül 2021 10:00
Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi
08 Eylül 2021 22:38		 TFF basın danışmanı Ersin Düzen istifa etti
08 Eylül 2021 14:44
Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
08 Eylül 2021 10:37		 Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım
08 Eylül 2021 08:58
A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk yenilgisini aldı
07 Eylül 2021 23:42		 Milli sporcu Astsubay Balkan şampiyonu oldu
06 Eylül 2021 21:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:50 - Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?16:48 - Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı16:43 - Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu16:36 - FETÖ mahrem imamına etkin pişmanlık indirimi16:35 - Öğretmen atamada 2018 yılındaki hata tekrar ediliyor16:23 - Erdoğan: Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun
16:13 - MEB açıkladı: İşte öğretmen ve öğrenci sayıları16:07 - Prof. Azap: Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi bekleniyor15:57 - Hırsızlar, emniyet müdürünün evinden 80 bin lira çaldı15:51 - FETÖ'nün 'Meksika İmamı'nın tutukluluğuna devam kararı15:43 - Kadın hastanın saldırısına uğrayan hemşire şikayetçi oldu15:28 - 'Fan token'lardan spor ekonomisine 200 milyon dolar gelir
15:13 - Sağlık Müdürü 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı15:06 - TMSF sosyal medyada araç satış duyurularına devam ediyor15:00 - Kültür Bakanı Ersoy, Datça'da Osmanlı dönemi gemi batığına dalış yaptı14:54 - Çocuklar korkmasın diye sel felaketini 'oyun' gibi anlatmışlar14:51 - Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi
14:44 - Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması: Yapıcı ilişkinin önü açılabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
3. doz aşı ne zaman başlayacak? İşte 'hatırlatma' dozu planı
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 2
yüzyüze eğitim 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 3
yalnızlığı seçmek 3
Liyakat 1
mutsuzluğu engellemenin yolları 5
termon 2
Magic leap 1
whatsapp grupları 3
itiraf 2
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam