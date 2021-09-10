Kadın hastanın saldırısına uğrayan hemşire şikayetçi oldu
|10 Eylül 2021 15:43
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İddiaya göre, hastanenin solunum fonksiyon testi bölümünde görevli hemşire Nurcan Kütük, iki gün önce, kendisine soru soran bir kadın hastanın önce sözlü, sonra fiziki saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda hemşire Kütük, 2 gün iş göremez raporu aldı.Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu
Hemşire Nurcan Kütük, gazetecilere, tartışma sonrası odasına girdikten sonra kadının sesini duyduğunu ve bunun üzerine dışarı çıktığını ve kadının hakaretlerine devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Devamını getirdiği için çıktım. Yoksa cevap vermeyecektim. 'Hakaret ettiğinin farkında mısın?' dedim. 'Ederim, istediğimi yaparım, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok' dedikten sonra göğsüme vurdu. Yetinmedi. Elini saçıma attı. Saçlarımı yoldu, bırakmadı. 10 kişi ayıramadı. Kimsenin gücü yetmedi. Nasıl bir kuvvet? Onu da bilmiyorum. Bırak dedikçe daha çok yoldu. Sanki karşısındaki insan değil başka bir şey. İnsan değil başka bir canlı da böyle bir vahşeti hak etmez. Canavarca, saf katıksız kötülükle yapılmış bir hareketti. Neyin düşmanlığı bilmiyorum."
Son zamanlarda sağlıkçılara yönelik şiddetin arttığını vurgulayan Kütük, yapılan iyiliklerin karşılığının böyle olmaması gerektiğini, sağlıkçıların bunu hak etmediğini ifade etti.
Hastalarıyla arasının her zaman iyi olduğunu dile getiren Kütük, elinden geldikçe onlara destek olduğunu ve değer verdiğini söyledi.
Kütük, olayın ardından şikayet başvurusunda bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Basit tıbbi müdahaleyle giderilemez, darp ve iş göremez raporu aldım. 3 şahidim, kamera kayıtları var. Kanıtlar ve hakimin kanaatine göre karar veriliyor. İnşallah hakim vicdanlı biri olur da bu varlık gereken cezayı alır. Tehdit etti. 'Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Seni dışarıda yakalayacağım. işten attıracağım' dedi. Küfürler zaten havada uçuşuyordu. Ağza alınmayacak küfürlerdi kadını tanımıyorum. Neyin hıncı, düşmanlığı bilmiyorum."
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