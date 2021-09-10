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FETÖ'nün 'Meksika İmamı'nın tutukluluğuna devam kararı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Meksika imamı" olduğu belirtilen Osman Karaca'nın "uluslararası casusluk" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 26,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamasına devam edildi.
10 Eylül 2021 15:51
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FETÖ'nün 'Meksika İmamı'nın tutukluluğuna devam kararı

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Karaca ile avukatı Osman Yalçın katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Karaca, Meksika vatandaşı olduğunu ifade ederek, Kamboçya'ya Meksika pasaportu ile gittiğini söyledi.

FETÖ dahil hiçbir terör örgütüyle iltisakının olmadığını ve casusluk faaliyetinde bulunmadığını savunan Karaca, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Eğitimciyim. ByLock hesabım yok. Faizsiz bankacılık sistemi olduğu için birikimlerimi Bank Asya'da değerlendirmedim. Uzun yıllar yurt dışında yaşamama rağmen herhangi bir soruşturma geçirmedim. Ülkemizi ve milletimizi utandıracak herhangi bir davranışım olmamıştır. " diye konuştu.

Karaca, 2018 Ekim ayından itibaren Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de özel bir eğitim şirketine dışarıdan eğitim danışmanlığı yaptığını ve oradaki Türk Büyükelçiliğinin talebi ile 14 Ekim 2019'da Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını anlatarak, sonrasında teslim edildiği Türk makamlarınca Kamboçya'dan Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

Sağlık sorunları yaşadığını belirten Karaca, mahkeme heyeti tarafından kendisine yöneltilen sorulara "Bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Ara kararını açıklayana mahkeme heyeti, sanık hakkında ByLock kimlik ve tespit değerlendirme tutanağının olup olmadığı hususunun ilgili KOM Şube Müdürlüğünden sorulmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan ve hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak 19 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilmişti.

Karaca, Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 25 Ekim 2019'da tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karaca'nın FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasındaki bir okulunda önce okul müdürü olarak görev yaptığı, daha sonra örgüt tarafından "Meksika imamı" olarak görevlendirildiği belirtiliyor.

İddianamede, Karaca'nın "uluslararası casusluk" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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